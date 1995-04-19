OrderBlock Analyzer

L'OrderBlock Analyzer est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 4 (MT4) conçu pour détecter et mettre en évidence automatiquement les Order Blocks sur les graphiques de prix. Cet outil est idéal pour les traders qui utilisent les Order Blocks dans leur stratégie de trading, offrant une visualisation claire et précise de ces zones cruciales.

Fonctionnalités principales :

  • Détection des Order Blocks : Identifie automatiquement les Order Blocks haussiers et baissiers basés sur les configurations de bougies spécifiques.
  • Affichage clair : Les Order Blocks sont affichés sous forme de rectangles colorés, avec des couleurs distinctes pour les zones haussières et baissières.
  • Lignes de touche : Une ligne de touche est tracée à l'intérieur de chaque Order Block pour indiquer le niveau clé où le prix pourrait réagir.
  • Personnalisation : Personnalisez les couleurs, les épaisseurs, et les styles des lignes et rectangles pour s'adapter à vos préférences de trading.
  • Flexibilité : Possibilité de définir le nombre de bougies à analyser pour la détection des Order Blocks, vous permettant d'ajuster la sensibilité de l'indicateur selon vos besoins.

Avec l'OrderBlock Analyzer, améliorez votre prise de décision en repérant facilement les zones de retournement potentielles sur vos graphiques MT4. Que vous soyez un trader expérimenté ou débutant, cet indicateur vous aidera à identifier des opportunités de trading basées sur des zones de prix institutionnelles.


Produits recommandés
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Plus de l'auteur
