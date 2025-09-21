



Le Goldie Gold Expert Advisor est un algorithme de trading hautement spécialisé conçu exclusivement pour le trading de Metal Gold (XAU/USD). Cet EA intègre une combinaison sophistiquée de plusieurs stratégies de cassure pour capturer les mouvements importants du marché pendant les séances de trading volatiles. Que vous préfériez une approche de gestion des risques de type martingale ou un modèle traditionnel à risque fixe, Goldie Gold est personnalisable pour s'adapter à diverses préférences de trading.





Principales fonctionnalités





Intégration de la stratégie de cassure :





Combine plusieurs stratégies de cassure éprouvées pour identifier et négocier des configurations à forte probabilité.

Utilise une logique avancée pour filtrer les fausses cassures, augmentant ainsi la précision et la rentabilité.

S'adapte aux conditions de marché de tendance et de fourchette pour des performances constantes.

Options de gestion des risques :





Avec Martingale :

Permet l'utilisation d'un système de martingale pour les transactions de récupération en cas de pertes consécutives.

Ajuste les tailles de position de manière dynamique pour récupérer les pertes tout en gérant l'exposition au risque.

Sans Martingale :

Offre un modèle de risque fixe plus sûr avec des niveaux de take profit (TP) et de stop loss (SL) prédéfinis.

Convient aux traders recherchant une croissance de compte stable avec un drawdown minimal.

Paramètres avancés pour l'or (XAU/USD) :





Paramètres optimisés adaptés à la volatilité et au comportement des prix uniques de XAU/USD.

Niveaux de cassure personnalisables pour s'aligner sur l'action des prix quotidienne, hebdomadaire ou intraday.

Inclut des filtres de spread et de glissement pour assurer une exécution optimale des transactions sur des marchés en évolution rapide.

Automatisation et surveillance :





Trading entièrement automatisé avec analyse de marché en temps réel.

Dispose de systèmes de surveillance intégrés pour gérer les transactions actives et réduire l'exposition au risque dans des conditions de marché défavorables.

Envoie des alertes et des notifications pour les événements de trading clés.

Interface conviviale :





Tableau de bord intuitif pour des ajustements de paramètres et une surveillance des transactions faciles.

Convient aux traders novices et expérimentés.

Avantages





Maximise les profits de la volatilité inhérente à l'or à l'aide de stratégies de cassure conçues avec précision.

La gestion des risques personnalisable garantit la flexibilité pour les styles de trading conservateurs ou agressifs.

Réduit la prise de décision émotionnelle en s'appuyant sur une logique préprogrammée et basée sur les données.

Utilisation recommandée :

Le Goldie Gold EA est idéal pour les traders qui cherchent à profiter des mouvements dynamiques du XAU/USD avec une intervention manuelle minimale. Sa polyvalence dans la gestion des risques et l'exécution des cassures le rend adapté à la fois au scalping à court terme et au swing trading à long terme.





Remarque : il est recommandé de procéder à des tests rétrospectifs et à une optimisation avant le trading en direct pour aligner les paramètres de l'EA sur votre tolérance au risque spécifique et les conditions du marché.