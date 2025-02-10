GoldTrend EA

Gold Trend EA

Gold Trend EA est un expert advisor pour MetaTrader 4 (MT4) développé pour le trading sur le marché des changes, avec une attention particulière portée au marché de l’or. Il utilise une stratégie basée sur la divergence pour identifier avec précision les points de retournement, permettant ainsi d’entrer et de sortir du marché en temps opportun. Cet advisor intègre des mécanismes de gestion des risques tels que le StopLoss, le TakeProfit et une vérification de la marge avant l'ouverture d'une transaction, contribuant à un fonctionnement stable dans des conditions de marché réelles.

Caractéristiques principales :

Divergence pour identifier les retournements :
Il exploite la divergence entre le prix et les indicateurs afin de détecter en temps utile les signaux d'inversion de tendance, offrant ainsi un avantage sur le marché volatil de l’or.

Filtre de tendance :
L’utilisation d’un filtre de tendance améliore la qualité des entrées en veillant à ce que les transactions se fassent dans le sens de la tendance principale.

Gestion des risques :
Les fonctions intégrées de StopLoss et de TakeProfit aident à limiter les pertes potentielles et à sécuriser les gains. De plus, une vérification de la marge disponible est effectuée avant chaque transaction, éliminant ainsi le risque d'ouvrir une position avec des fonds insuffisants.

Absence de stratégies risquées :
L’advisor n’utilise ni martingale, ni trading en grille, ni d’autres stratégies potentiellement dangereuses, ce qui en fait un outil fiable pour un trading à long terme.

Compatibilité avec plusieurs périodes :
Gold Trend EA fonctionne efficacement sur les périodes M15 et M5, permettant aux traders de choisir l’intervalle de temps optimal en fonction de leurs préférences personnelles et des conditions du marché.

Avantages de l’utilisation de Gold Trend EA :

  • Entrées précises : Grâce à l’utilisation de la divergence, l’advisor aide à identifier les points d’entrée et de sortie optimaux, minimisant ainsi les faux signaux.
  • Fiabilité : Les outils intégrés de gestion des risques et la vérification de la marge garantissent que les transactions ne sont ouvertes qu’en présence de fonds suffisants, réduisant ainsi les risques d’erreur.
  • Facilité d’utilisation : Une interface conviviale et des paramètres personnalisables permettent d’adapter rapidement l’advisor aux besoins spécifiques et à la stratégie de trading de chacun.
  • Sécurité : L'absence de stratégies risquées comme la martingale ou le trading en grille fait de Gold Trend EA une solution sûre pour le trading automatisé.

Paramètres d’entrée :

  • RSI_Period (int) :
    La période de l’indicateur RSI.

  • Oversold_Level :
    Le niveau de survente pour le RSI.

  • Overbought_Level :
    Le niveau de surachat pour le RSI.

  • DivergenceLookback :
    Le nombre de barres sur lesquelles rechercher une divergence. Pour des signaux à plus long terme, définissez une valeur plus élevée (par défaut : 3).

  • LotSize :
    La taille du lot pour chaque transaction.

  • StopLoss :
    Le Stop-Loss en points par rapport au prix actuel. Si aucun Stop-Loss n’est requis, réglez-le sur 0.

  • TakeProfit :
    Le Take-Profit en points par rapport au prix actuel. Si aucun Take-Profit n’est requis, réglez-le sur 0.

  • UseTrendFilter :
    Indique si un filtre de tendance basé sur la SMA doit être utilisé. Si activé (true), les signaux d'achat et de vente seront filtrés en fonction de la position du prix par rapport à la SMA.

  • TrendSMA_Period (int) :
    La période de l’indicateur SMA (par défaut : 50). Ce paramètre est utilisé pour filtrer les signaux et déterminer la tendance.

Gold Trend EA est idéal pour les traders en quête de stabilité et de précision sur le marché de l’or. Quelle que soit votre expérience, cet expert advisor vous aidera à optimiser vos décisions de trading et à améliorer votre efficacité sur le marché des changes.


