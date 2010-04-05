Amazing Wise
- Version: 3.0
- Activations: 5
Cet expert complètement révolutionnaire, utilise 3 stratégies secrètes pour le trading multi-devises (6 paires de devises) sur le marché du forex.
Combiné à 2 indicateurs (Stockhastik et le RSI), d’un filtre de faux signaux et d’une couverture de grille.
L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Paires Recommandés : GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP et AUDCAD
Les Timeframe dépend du type de risque que vous souhaitez utilisez.
Recommandé M15 High risk, M30 Risque modéré H1 Risk faible
МetaТrader 5 version: https://www.mql5.com/fr/market/product/112776?source=Site+Profile+Seller
IMPORTANT! Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration.
Caractéristiques :
Exigences
Effet de levier de 1:500.
Capital minimum de 500 $.