Amazing Wise

Cet expert complètement révolutionnaire, utilise 3 stratégies secrètes pour le trading multi-devises (6 paires de devises) sur le marché du forex.

Combiné à 2 indicateurs (Stockhastik et le RSI), d’un filtre de faux signaux et d’une couverture de grille.

L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.





Paires Recommandés : GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP et AUDCAD





Les Timeframe dépend du type de risque que vous souhaitez utilisez.





Recommandé M15 High risk, M30 Risque modéré H1 Risk faible





Monitoring 1: https://www.mql5.com/fr/signals/2210517?source=Site+Profile+Seller





Monitoring 2: https://www.mql5.com/fr/signals/2177419?source=Site+Profile+Seller













МetaТrader 5 version: https://www.mql5.com/fr/market/product/112776?source=Site+Profile+Seller





IMPORTANT! Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration.





Caractéristiques :

Exigences

Effet de levier de 1:500.

Capital minimum de 500 $.