Amazing Wise

Cet expert complètement révolutionnaire, utilise 3 stratégies secrètes pour le trading multi-devises (6 paires de devises) sur le marché du forex.
 
Combiné à 2 indicateurs (Stockhastik et le RSI), d’un filtre de faux signaux et d’une couverture de grille.
L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.

Paires Recommandés :  GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP et AUDCAD

Les Timeframe dépend du type de risque que vous souhaitez utilisez.

Recommandé M15 High risk, M30 Risque modéré H1 Risk faible






IMPORTANT! Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration.

Caractéristiques :
Exigences 
Effet de levier de 1:500.
Capital minimum de 500 $.
Produits recommandés
Roman Asset Management ACC Multiplayer
Roman Golovatii
Experts
F ully automated Expert Advisor using the  advanced   algorithm for trading the EURUSD Designed for profit in a short period of time and big profit in a long run. Prefers EURUSD 1H. Principle of operation The SELL and BUY orders are opened (depending on the parameters set), guided by signals and the market situation.     Recommended parameter: Use an ECN broker account. minimum deposit of 100$ USD. use it in H1 time frame recommended symbol is EURUSD input parameter: TrendType                 
Sterling Sigma Reversion EA
Andreas Smigadis
Experts
Sterling Sigma Reversion EA — Description Type: Expert Advisor (GBPUSD, H1) Platform: MetaTrader 4 (hedging account type supported). The strategy itself does not open opposing positions simultaneously. Execution: Fully automated; no martingale; no grid. Method Rules-based mean reversion on GBPUSD using dual Bollinger-band confirmation. Entries are stop-to-mean orders at SMA(20) after stretched conditions are detected. Exits use fixed Stop Loss/Take Profit and an ATR(294) × 2.8 trailing stop. Pen
Custom Pattern Detector
Martin Eshleman
Indicateurs
Custom Pattern Detector Indicator This indicator lets you define your own custom pattern instead of the typical candlestick patterns. Everybody already knows about common candlestick patterns like the Doji pattern. This indicator is different though. The pattern you will define is a custom pattern based on CANDLE FORMATIONS . Once the indicator knows the pattern you want it to look for, then it will go through history on the chart and find matching patterns, make them visible to you, and calcula
FREE
TigerMoonEA
Yang Wu
Experts
Tiger Moon EA robot is a automated robot for Forex trade. The EA does use a strategy of the MACD combined with martingale . Input parameters MagicNumber : usually magic number of Tiger Moon EA is unique. Change its value only if your other EA uses the same magic number. Slippage : the maximum allowed slippage when you trade. The_MACD : the MACD parameters. Fast_EMA : Fast MACD Period. Slow_EMA : Slow MACD Period. Signal_SMA : Signal SMA Period. Management : will auto calculate lots size when Ma
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicateurs
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur Koala Supply Demand pour MetaTrader 4 (Nous vous encourageons à partager votre avis ou vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin que d'autres traders puissent bénéficier de votre expérience.) Bienvenue sur l'indicateur d'offre et demande Koala. Cet indicateur est conçu pour identifier les zones d'offre et de demande non rompues. Cet indicateur peut aider le trader à visualiser le marché comme des zones, vous pouvez voir comment le prix respecte cert
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
4 (1)
Experts
AutoFib EA est un conseiller expert de pointe conçu pour exploiter la puissance des niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci pour le trading automatisé. Que vous soyez un trader novice ou expérimenté, AutoFib EA renforce votre stratégie de trading avec précision et efficacité. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ajustez le paramètre en fonction de vos tests       résultats. Des questions ? N'hésitez pas à       demander. Caractéristiques principales : Trading automatisé :    
FREE
Porsaj News and Economic Calendar
Jan Bungeroth
Utilitaires
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! An economic calendar in the context of forex refers to a tool or resource that provides information about upcoming economic events, indicators, and data releases that can potentially impact the financial markets, particularly the foreign exchange market. It helps traders stay informed about key economic announce
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
BigPIPs MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
BigPIPS EA is an Expert Advisor based on special mathematical analysis and smart modeling of market and signals independent of timeframe. The EA has a powerful calculation engine that can predict market movement over 1000 pips (10000 points). The EA signal engine does not need any optimization and there are no settings for signal. All settings of EA are for Money Management. The EA works with a low margin level and thus has low risk. The EA can trade on all Forex Pairs, Cryptos, Stocks, Indice
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experts
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.64 (28)
Indicateurs
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
NasdaqTrend
Xin Gong
Experts
This formula is mainly for the U.S. stock market, mainly for the Nasdaq stock index (nas100). In the unilateral market, the results of the back test of the NASDAQ data will yield more than 100 times in 5 months In the shock market of Dow Jones and standard & Poor's, they also made abnormal returns Minimum starting amount: US $1000 Under the genetic algorithm, the optimal parameter is expected payoff Input parameters: MaximumRisk : 0.03/0.03/0.01/1.0 Optimization: Maximum loss: 30 Cont
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
SPYDR Pro EA
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
Experts
Why Choose SPYDR Pro EA?   Optimized for Indices : Perfectly tailored for trading major indices like   US 500, US 30, US 100, and DAX .   Daily Timeframe Strategy : Works exclusively on the   Daily (D1) chart , ensuring low-frequency, high-probability trades.   Advanced Risk Management : Built-in stop-loss (SL) and take-profit (TP) levels to protect your capital.   No Martingale or Grid Strategies : Safe and sustainable trading approach without risky money management techniques.   User
Hurricane500
Xi Wen Tian
Experts
基于波段交易策略，使用低风险的交易策略来最大程度地尽量及时的获取利润. 策略原理 1、进场：点差限制,时间限制,ATR限制,确保波幅不会太大,布林带上轨开空单,布林带下轨开多单。 2、出场：点差限制,点差太大了平不了仓,这个请注意，平台时间0-1点点差会很大。多单在中轨上平台，空单在中轨下平仓。中轨就是布林带用到的那根均线,不知道的,自己了解下布林带的原理. 使用说明 1、适用品种:GBPCAD,GBPAUD,GBPNZD,EURNZD,EURAUD,EURCAD,AUDCAD,AUDCHF等等. 2、适用周期:M5,或者M15. 3、时间设置：参数中设置的是平台时间，须注意GMT的偏离换算........
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
CyberZingFx Volume Plus
Afsal Meerankutty
4.94 (16)
Indicateurs
Advanced version of CyberZingFx Volume Plus, the ultimate MT4 indicator for traders seeking highly accurate buy and sell signals. With an additional strategy and price action dot signals that enhances its effectiveness, this indicator offers a superior trading experience for professionals and beginners alike. The CyberZingFx Volume Plus Advanced version combines the power of volume analysis and historical price data with an additional strategy, resulting in even more precise and reliable signals
Singal Engulfing Candle
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicateurs
Indicador: Engulfing Candle Strategy  El indicador "Engulfing Candle Strategy"! Este indicador personalizado para MetaTrader 4 identifica y resalta automáticamente las formaciones de velas "Engulfing", una poderosa señal técnica utilizada por traders de todo el mundo. ¿Qué es una vela "Engulfing"? Una vela "Engulfing" es una formación de dos velas consecutivas en un gráfico de precios. La primera vela es más pequeña y está completamente contenida dentro del rango de la segunda vela, que es sign
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the work of the adviser is to use the change in trend strength to determine the optimal entry points to the market. The logic of the advisor’s work combines two strategies: control of price consolidation and its “explosion” and control of the trend end to work in the channel. The EA does NOT use dangerous trading methods. Each trade has a stop loss and take profit. Recommended trading tools (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Value for calculating the tradi
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des pri
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA — Advanced Grid & Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA by Trillion Pips is a professional-grade, fully automated Expert Advisor designed for traders who want to harness the power of grid, martingale, and hedging strategies under intelligent risk control. It dynamically manages positions to capitalize on both trending and ranging markets while optimizing capital deployment and drawdown recovery. Core Features Advanced Grid Strategy – Automatically opens and ma
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    The News Filte
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Experts
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experts
Velora EA – Grille et système de rupture adaptatif Velora est un Expert Advisor de haute qualité conçu à partir du cœur d'Instant Volatility Breakout (IVB), avec un moteur de grille adaptatif, une logique de suivi dynamique, des mécanismes de clôture partielle et des entrées automatisées basées sur la volatilité. Conçu pour les traders recherchant un mélange d'agressivité, de sécurité et d'adaptabilité, Velora n'est pas seulement réactif, il est réactif. Points forts principaux Moteur de rupture
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) ouvre une position lorsque le marché commence à bouger pendant la session de New York (volume accru). De cette manière, l'élan est soutenu par le volume, et nous pouvons atteindre le Take Profit avec une forte probabilité instantanément. Signal (292%, 10% DD) :   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrée basée sur l'élan pendant la session de New York L'EA détecte l'élan caché via les FVG (Fair Value Gaps) sur des unités de temps inférieures. Lorsque l'élan est d
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Sigma Trend Protocol EA STP
Bashir Abdi Jama
Experts
Français (French) SIGMA Trend Protocol EA (MT4) Conseiller Expert à règles pour XAUUSD (Gold) et GBPJPY . Il ne trade que lorsque des conditions prédéfinies sont réunies. Sans martingale, sans grille, sans arbitrage. Fichier EX4 compilé ; aucun appel DLL . Aperçu • Entrées sélectives grâce à des confirmations multi-couches (régime, direction, timing). • Risque fixe par trade avec SL/TP stricts , protection de l’équité quotidienne/hebdomadaire et limites d’exposition. • Dimensionnement en pourcen
Pearl Robot MT4
Meinrik Sikuvi Sipahu
Experts
Meet Pearl – The Intelligent Trading Assistant by FXGoldTraders Pearl   is not just an Expert Advisor – she’s your strategic trading partner, designed with precision by   Forex Prince   and co-created under the   FXGoldTraders   brand. Inspired by the style and strength of a smart, trend-savvy female trader, Pearl is the   first EA   of her kind in our lineup, representing both innovation and intuition in the market. Crafted for   MetaTrader 4 and 5 , Pearl specializes in trading   Gold, Forex
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experts
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
PointerX
Vasja Vrunc
Experts
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Plus de l'auteur
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Experts
La stratégie Breakout génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit la limite d'une certaine fourchette de prix. Pour créer la stratégie, nous avons utilisé les données historiques avec une qualité de 99,9% pour les 15 dernières années. Les meilleurs signaux ont été sélectionnés et les faux signaux ont été filtrés. L'Expert Advisor effectue une analyse technique et ne prend en compte que les cassures qui donnent les meilleurs résultats.  Il utilise un système de filtrage
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experts
La stratégie Breakout génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit la limite d'une certaine fourchette de prix. Pour créer la stratégie, nous avons utilisé les données historiques avec une qualité de 99,9% pour les 15 dernières années. Les meilleurs signaux ont été sélectionnés et les faux signaux ont été filtrés. L'Expert Advisor effectue une analyse technique et ne prend en compte que les cassures qui donnent les meilleurs résultats.  Il utilise un système de filtrage
Amazing Wise MT5
Amazing Traders
Experts
Cet expert complètement révolutionnaire, utilise 3 stratégies secrètes pour le trading multi-devises (6 paires de devises) sur le marché du forex.   Combiné à 2 indicateurs (Stockhastik et le RSI), d’un filtre de faux signaux et d’une couverture de grille. L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif. Vous pouvez désactiver la couverture de grille et ajouter un Stop Loss et Tp si vous en avez besoin. Paires Recommandés :  GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP et AUDCAD Les Timeframe dépend du type
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis