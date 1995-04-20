CosmosBelarus
- Indicateurs
- Vadzim Lepekha
- Version: 1.55
- Activations: 5
Добрый всем ДЕНЬ, вечер, утро. Я, трейдер(частный), Вадим Сергеевич Лепехо, 20 лет опыта. Предлагаю Вам очередной продукт. Построен на базе индикатора arrows_template.Индикатор не затейливый. Вообщем прост в понимании.
Видите квадраты синего цвета: High & Low. Ждите куда цена пробьет, после пробития дожидаемся появления зоны: боковик, флэта, консолидации, замедления, накопления.
Выставляем отложенный ордер от High или Low смотря куда был пробой: вверх или вниз.
Цена приблизительно почти доходит. Ну, вообще, по- разному.
Советую ходить на больших таймфремах: м5,м15. СДЕЛОК СОВЕРШАЙТЕ НЕ БОЛЬШЕ 5 в ДЕНЬ.
Надеюсь оцените по существу.