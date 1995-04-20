IeshuaIerikhonGaleleja

Всем привет. Данный индикатор прост, как божий день. Кстати, я , Вадим Сергеевич Лепехо, трейдер(частный) опыт 20 лет. Предлагаю приобрести мой индикатор. Построен он на базе индикатора arrrows_template. Индикатор рисует стрелки на графике  при пересечении скользящих. Все просто.

Видим стрелку вниз - ходим вниз отложенным ордером(pending) SELL STOP, откладываем от Low 10pips(пипсов). Фиксируем профит в целях 5, 10,15 пунктов.

Видим стрелку вверх - ходим вверх отложенным ордером(pending) BUY STOP, откладываем от High 10pips(пипсов). Фиксируем профит в целях 5, 10,15 пунктов.

Торгуем с 09:00-18:00 мск. времени. Советую больше 5 сделок не совершать.

Открывать позиции лучше после первой появившейся стрелки, ну на всякий случай 2,3 стрелки. На какой стрелка свечи от той и откладываем отложенный ордер от High and Low.

Спасибо за внимание

До свидания.

