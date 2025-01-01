Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresEtat de l'Environnement de Travail
Etat de l'Environnement
Les constantes décrivant l'état d'exécution actuel d'un programme mql5 sont divisées en groupes :
- Propriétés du terminal client — informations sur le terminal client ;
- Propriétés du programme MQL5 exécuté — propriétés du programme mql5 pour aider à contrôler son exécution ;
- Propriétés du symbole — informations sur un symbole ;
- Propriétés du compte — informations sur le compte de trading actuel ;
- Statistiques de Test — résultats du test d'un Expert Advisor.