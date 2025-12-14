Indice de marché agité

L'indicateur Open Range Breakout (ORB) est un puissant outil d'analyse technique qui permet d'identifier et de suivre les cassures de prix à partir de la fourchette d'ouverture des séances de bourse. Cet indicateur est basé sur le concept selon lequel les prix les plus hauts et les plus bas établis durant les premières minutes d'une séance de trading servent souvent de niveaux de support et de résistance significatifs durant le reste de la journée. L'indicateur calcule automatiquement la fourchette d'ouverture sur la base de périodes de temps définies par l'utilisateur, trace plusieurs objectifs de prix et fournit des alertes visuelles et sonores pour les opportunités de trading potentielles. Il est conçu pour aider les traders à identifier les transactions de rupture à haute probabilité et les scénarios de retest.

Une classe pour travailler avec des matrices.

Le script Clean Market Watch est un outil simple conçu pour supprimer rapidement tous les symboles de votre fenêtre MetaTrader 5 Market Watch en un seul clic. Ceci est particulièrement utile lorsque vous souhaitez commencer avec un espace de travail propre ou lorsque votre Market Watch est encombré par trop de symboles. Ceci est particulièrement utile lorsque vous voulez repartir à zéro avec un espace de travail propre ou lorsque votre Market Watch est encombré par trop de symboles. Objectif Au fil du temps, les traders accumulent souvent de nombreux symboles dans leur fenêtre Market Watch, ce qui rend difficile de se concentrer sur les instruments qu'ils négocient activement. Supprimer manuellement les symboles un par un peut être fastidieux et prendre du temps. Ce script automatise l'ensemble du processus et supprime tous les symboles en quelques secondes.