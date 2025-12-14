Rejoignez notre page de fans
Indice de marché agité - indicateur pour MetaTrader 5
- Alexey Topounov
Auteur réel :
Daniel Fernandez
Les valeurs de l'indicateur sont comprises entre 0 et 100. Plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus le marché est stable, plus il est probable qu'il s'agisse d'une tendance. Plus la valeur est faible, moins la tendance est probable.
Formule de calcul :
Où :
- ABS - valeur absolue ;
- Close[0] - dernière clôture ;
- Clôture[n] - clôture de N barres précédentes ;
- MaxHigh[n] - la valeur maximale de High pour la période de N barres ;
- MinLow[n] - valeur minimale de Low sur une période de N barres.
Conseils :
Négocier dans un marché volatil :
- Achetez lorsque la moyenne mobile (ligne bleue) de l'indicateur CMI tombe en dessous de 40 et que l'histogramme CMI est rouge.
- Vendre lorsque la moyenne mobile (ligne bleue) de l'indicateur CMI est inférieure à 40 et que l'histogramme CMI est vert.
- Sortir des positions lorsque l'histogramme CMI dépasse 50.
Négocier sur un marché en tendance :
- Acheter lorsque la moyenne mobile (ligne bleue) dépasse 60 et que l'histogramme CMI est vert.
- Vendre lorsque la moyenne mobile (ligne bleue) dépasse 60 et que la couleur de l'histogramme CMI est rouge.
- Sortir des positions lorsque l'histogramme du CMI tombe en dessous de 50.
L'indicateur peut être utilisé comme filtre dans les stratégies de suivi de tendance.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/942
