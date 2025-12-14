CodeBaseSections
Indicateurs

Suivi de la diffusion - indicateur pour MetaTrader 5

L'indicateur affiche les valeurs minimales(rouges), moyennes(vertes) et maximales(bleues) du spread sur les barres correspondantes sous la forme d'un histogramme (idée empruntée).

Un tel suivi des spreads est pratique pour comparer les conditions de négociation de différents courtiers, ainsi que pour analyser la dynamique des changements de spreads.

Suivi de la diffusion

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/939

