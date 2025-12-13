CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Girouette - indicateur pour MetaTrader 5

kuzya | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
8
Note:
(30)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

L'indicateur permet de calculer la moyenne des derniers prix sur le symbole et de déterminer la direction du mouvement, ce qui peut être un signal pour une opération de trading.

Indicateur de girouette

Conseils :

  • Il est recommandé d'utiliser l'indicateur sur la période des minutes (M1).

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/613

Triangle Hedge Triangle Hedge

Ouvre une position de couverture virtuelle dans MetaTrader 5.

La version du conseiller de Jolly Roger La version du conseiller de Jolly Roger

Basé sur le participant Pirat à l'Automated Trading Championship 2011.

Caculater Margin Caculater Margin

EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy

Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5 Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5

L'indicateur Open Range Breakout (ORB) est un puissant outil d'analyse technique qui permet d'identifier et de suivre les cassures de prix à partir de la fourchette d'ouverture des séances de bourse. Cet indicateur est basé sur le concept selon lequel les prix les plus hauts et les plus bas établis durant les premières minutes d'une séance de trading servent souvent de niveaux de support et de résistance significatifs durant le reste de la journée. L'indicateur calcule automatiquement la fourchette d'ouverture sur la base de périodes de temps définies par l'utilisateur, trace plusieurs objectifs de prix et fournit des alertes visuelles et sonores pour les opportunités de trading potentielles. Il est conçu pour aider les traders à identifier les transactions de rupture à haute probabilité et les scénarios de retest.