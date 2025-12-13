Rejoignez notre page de fans
Girouette - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur permet de calculer la moyenne des derniers prix sur le symbole et de déterminer la direction du mouvement, ce qui peut être un signal pour une opération de trading.
Conseils :
- Il est recommandé d'utiliser l'indicateur sur la période des minutes (M1).
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/613
L'indicateur Open Range Breakout (ORB) est un puissant outil d'analyse technique qui permet d'identifier et de suivre les cassures de prix à partir de la fourchette d'ouverture des séances de bourse. Cet indicateur est basé sur le concept selon lequel les prix les plus hauts et les plus bas établis durant les premières minutes d'une séance de trading servent souvent de niveaux de support et de résistance significatifs durant le reste de la journée. L'indicateur calcule automatiquement la fourchette d'ouverture sur la base de périodes de temps définies par l'utilisateur, trace plusieurs objectifs de prix et fournit des alertes visuelles et sonores pour les opportunités de trading potentielles. Il est conçu pour aider les traders à identifier les transactions de rupture à haute probabilité et les scénarios de retest.