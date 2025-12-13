Description :

Je comprends difficilement l'intérêt du "Hedging" (acheter et vendre le même symbole), mais comme peu de courtiers suivent le style américain, au moins un certain nombre de traders n'apprécient pas que MetaTrader 5 ne prenne pas en charge les positions multidirectionnelles. Donc, peut-être que cela conviendra à certaines personnes.

Cet EA ouvrira 2 positions composantes pour synthétiser le symbole de couverture. Par exemple, si vous voulez créer une position "synthétisée" d'achat de l'EURUSD, vous pouvez acheter l'EURGBP et le GBPUSD avec des lots ajustés.

J'ai ajouté 12 symboles ATC et AUDJPY dans la liste de sélection, mais vous pouvez synthétiser n'importe quel symbole si vous disposez des composants nécessaires. Par exemple, si vous avez XAUUSD et USDJPY, vous pouvez synthétiser XAUJPY, etc.

Cependant, nous savons tous qu'il faut normalement une double répartition et que cela affecte votre dépôt. Parfois, il est préférable d'utiliser un symbole "réel" comme ci-dessous.

Il devrait s'agir d'un script, mais je ne sais pas encore comment créer une boîte de dialogue à partir d'un script. C'est la seule raison pour laquelle j'ai créé EA.

