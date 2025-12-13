CodeBaseSections
La version du conseiller de Jolly Roger - expert pour MetaTrader 5

Véritable auteur :

Il ne s'agit pas de la version originale de l'Expert Advisor du membre de Pirat"Jolly Roger", qui a fonctionné lors de l'Automated Trading Championship 2011, mais simplement de ma vision des trades.

L'Expert Advisor travaille sur un indicateur RSI, M5 timeframe. Lot 5-15. Les transactions sont effectuées avec les mêmes paramètres.

//--- variables externes
input int TP        = 150;   // Prise de bénéfice
input int SL        = 50;    // Stop Loss
input int RSIPeriod = 14;    // Période RSI
input int RSILevel  = 30;    // Niveau RSI

Fig. 1. Trading de l'Expert Advisor du participant Pirat à l'Automated Trading Championship 2011

Fig. 1. Trading de l'Expert Advisor du participant Pirat à l'Automated Trading Championship 2011.



Figure 2. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2008

Fig. 2. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2008.


Figure 3. Résultats des tests sur l'historique lors de l'Automated Trading Championship 2010

Fig. 3. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2010


Figure 4. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2011

Fig. 4. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2011

Conseils :

  • Il est recommandé d'utiliser l'Expert Advisor uniquement comme base pour développer votre propre stratégie.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/919

