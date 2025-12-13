Véritable auteur :

Il ne s'agit pas de la version originale de l'Expert Advisor du membre de Pirat"Jolly Roger", qui a fonctionné lors de l'Automated Trading Championship 2011, mais simplement de ma vision des trades.

L'Expert Advisor travaille sur un indicateur RSI, M5 timeframe. Lot 5-15. Les transactions sont effectuées avec les mêmes paramètres.



input int TP = 150 ; input int SL = 50 ; input int RSIPeriod = 14 ; input int RSILevel = 30 ;





Fig. 1. Trading de l'Expert Advisor du participant Pirat à l'Automated Trading Championship 2011.













Fig. 2. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2008.









Fig. 3. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2010









Fig. 4. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2011

Conseils :