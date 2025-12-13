Rejoignez notre page de fans
La version du conseiller de Jolly Roger - expert pour MetaTrader 5
Véritable auteur :
Il ne s'agit pas de la version originale de l'Expert Advisor du membre de Pirat"Jolly Roger", qui a fonctionné lors de l'Automated Trading Championship 2011, mais simplement de ma vision des trades.
L'Expert Advisor travaille sur un indicateur RSI, M5 timeframe. Lot 5-15. Les transactions sont effectuées avec les mêmes paramètres.
//--- variables externes input int TP = 150; // Prise de bénéfice input int SL = 50; // Stop Loss input int RSIPeriod = 14; // Période RSI input int RSILevel = 30; // Niveau RSI
Fig. 1. Trading de l'Expert Advisor du participant Pirat à l'Automated Trading Championship 2011.
Fig. 2. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2008.
Fig. 3. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2010
Fig. 4. Résultats des tests sur l'historique lors du Championnat de trading automatisé 2011
Conseils :
- Il est recommandé d'utiliser l'Expert Advisor uniquement comme base pour développer votre propre stratégie.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/919
