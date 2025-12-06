CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Pivot Point - indicateur pour MetaTrader 5

niuniu | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
19
Note:
(60)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

L'indicateur Classic Pivot Point peint le point pivot et trois niveaux de résistance et de support pour tous les points de données.

Période de calcul : Jour, Semaine, Mois.

Point de pivot

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/794

JPTrend indicator JPTrend indicator

L'indicateur calcule les lignes de résistance et de support et émet des alertes lorsque le prix les atteint.

DeltaFusionLite DeltaFusionLite

DeltaFusion Lite is the simplified version of the DeltaFusionPro indicator for MT4. It calculates and displays Cumulative Delta and Net Delta, giving traders a clear view of buying and selling pressure within each candle. By analyzing the distribution of volume between bid and ask, it helps identify market sentiment shifts, potential reversals, and various types of divergences between price and volume.

Actualités VLine Actualités VLine

Le script affiche des lignes verticales sur le graphique aux points de publication des nouvelles.

Simple Bar Timer Simple Bar Timer

Il s'agit d'un script qui affiche le temps restant avant l'arrivée de la prochaine barre.