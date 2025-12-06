Rejoignez notre page de fans
Pivot Point - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur Classic Pivot Point peint le point pivot et trois niveaux de résistance et de support pour tous les points de données.
Période de calcul : Jour, Semaine, Mois.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/794
