Prix sur le canal de Bollinger

Publié par:
Sergey Porphiryev
Vues:
21
Note:
(26)
Publié:
L'indicateur dessine les bandes de Bolinger par rapport à la moyenne mobile et les projections des barres de prix dans une fenêtre séparée.

La vue par rapport à la moyenne mobile ressemble à une pulsation.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/851

