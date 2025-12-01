Rejoignez notre page de fans
Module de signaux de trading basé sur l'indicateur SilverTrend_Signal - bibliothèque pour MetaTrader 5
Le signal est formé au moment de la fermeture de la barre. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition d'un point coloré de l'indicateur SilverTrend_Signal.
Pour un fonctionnement correct du conseiller expert généré, le fichier d'indicateur SilverTrend_Signal.ex5 compilé doit être disponible dans le dossier terminal_data_folder\MQL5/Indicators.
Le processus de création d'un robot de trading basé sur ce module de signaux de trading ne présente aucune particularité et est décrit en détail dans l'article"MQL5 Wizard for Dummies". L'idée générale de la construction d'un module de signaux de trading est présentée dans l'article"Les systèmes de trading les plus simples utilisant des indicateurs sémaphores".
Dans les tests ci-dessous, les paramètres d'entrée par défaut de l'Expert Advisor ont été utilisés. Le Stop Loss et le Take Profit n'ont pas été utilisés dans les tests.
Fig. 1. Exemples de transactions sur le graphique
Résultats des tests pour 2011 sur USDCHF H4 :
Fig. 2. Graphique des résultats des tests
Remarque :
Un conseiller expert généré à l'aide de l'assistant MQL5 prend la décision d'ouvrir ou de fermer une position en fonction des résultats du "vote" des modules de signaux de trading ajoutés lors de la création du conseiller expert. Le module principal (contenant tous les modules ajoutés) de signaux de trading participe également au "vote", mais ses méthodes LongCondition() et ShortCondition() renvoient toujours 0.
Puisque le calcul des "votes" est basé sur la moyenne du nombre de modules présents (le module principal + un module ajouté), les valeurs des seuils doivent être spécifiées en tenant compte de cela. C'est pourquoi, après avoir créé le code EA à l'aide de l'assistant MQL5, les valeurs de Signal_ThresholdOpen et Signal_ThresholdClose doivent être fixées respectivement à 40=(0+80)/2 et 20=(0+40)/2.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/839
