Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
MA-Env - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 12
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Les traders optimistes peuvent entrer sur le marché lorsque le prix franchit la ligne bleue.
L'entrée est plus fiable lorsque le prix franchit la ligne jaune.
Lorsque le cours revient et franchit la ligne rouge, vous pouvez ouvrir une position en fonction de l'évolution du cours.
Si le cours évolue entre les lignes aqua, restez à l'écart du marché.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/819
Classe permettant d'accéder à l'heure locale pour le lieu spécifié, ainsi qu'aux informations relatives au fuseau horaire et aux heures de la séance boursière locale.CVD (Cumulative Volume Delta)
Lightweight CVD (Cumulative Volume Delta) pour MT5 - basé sur M1, montre la pression d'achat/vente sous forme de bougies avec des réinitialisations optionnelles.
Une bibliothèque qui contient des fonctions statistiques telles que le calcul de la moyenne, de la variance, de l'asymétrie, de l'excès, de la covariance, de la corrélation, etc.Prix sur le canal de Bollinger
L'indicateur dessine les bandes de Bolinger par rapport à la moyenne mobile et la projection des barres de prix dans une fenêtre séparée.