CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

MA-Env - indicateur pour MetaTrader 5

Leonid Basis | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
12
Note:
(31)
Publié:
maenv_02b.mq5 (10.46 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Les traders optimistes peuvent entrer sur le marché lorsque le prix franchit la ligne bleue.

L'entrée est plus fiable lorsque le prix franchit la ligne jaune.

Lorsque le cours revient et franchit la ligne rouge, vous pouvez ouvrir une position en fonction de l'évolution du cours.

Si le cours évolue entre les lignes aqua, restez à l'écart du marché.

Indicateur MA-Env

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/819

Local Timezones and Local Session Hours Local Timezones and Local Session Hours

Classe permettant d'accéder à l'heure locale pour le lieu spécifié, ainsi qu'aux informations relatives au fuseau horaire et aux heures de la séance boursière locale.

CVD (Cumulative Volume Delta) CVD (Cumulative Volume Delta)

Lightweight CVD (Cumulative Volume Delta) pour MT5 - basé sur M1, montre la pression d'achat/vente sous forme de bougies avec des réinitialisations optionnelles.

Fonctions statistiques statistics.mqh Fonctions statistiques statistics.mqh

Une bibliothèque qui contient des fonctions statistiques telles que le calcul de la moyenne, de la variance, de l'asymétrie, de l'excès, de la covariance, de la corrélation, etc.

Prix sur le canal de Bollinger Prix sur le canal de Bollinger

L'indicateur dessine les bandes de Bolinger par rapport à la moyenne mobile et la projection des barres de prix dans une fenêtre séparée.