Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Enregistrer l'historique dans la TVH - script pour MetaTrader 5
- Vues:
- 10
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Ce script vous permet de créer un fichier binaire avec l'extension *.hst. Ce format de fichier est supporté par MetaTrader 4 et peut être importé dans l'historique des cotations du terminal ou ouvert en tant que graphique autonome. Ce script a été conçu à l'origine comme un outil permettant de comparer les lectures d'indicateurs écrits pour deux terminaux différents MetaTrader 4 et MetaTrader 5, car il nécessite les mêmes cotations.
Le seul paramètre d'entrée "History depth in bars" définit le nombre de barres d'historique à sauvegarder à partir de la barre actuelle.
Voici l'ordre des actions à effectuer pour comparer les indicateurs :
1. Installez les indicateurs "MACD with zero lag" en les téléchargeant à partir des liens :
Pour MetaTrader 4 - https://www.mql5.com/fr/code/9993
Pour MetaTrader 5 - https://www.mql5.com/fr/code/170
2. Installez ce script dans le terminal MetaTrader 5. Exécutez le script pour l'instrument et la période sélectionnés.
3. En cas d'exécution réussie, un message sera affiché dans l'onglet "Experts" indiquant le chemin d'accès au fichier créé. Dans mon cas, le message était le suivant :
2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Путь к сохраненному файлу: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst
Copier le fichier reçu du dossier spécifié dans le dossier du terminal MetaTrader 4 : <Dossier du programme><histoire><Type de serveur>. Dans mon cas, le chemin d'accès était le suivant :
C:\NProgram Files (x86)\NMetaTrader 4\Nhistoire\NAlpari-Micro3\N.
Importez le fichier historique dans le terminal MetaTrader 4 et ouvrez-le en tant que graphique hors ligne en sélectionnant Fichier -> Ouvrir hors ligne.
4. Appliquez l'indicateur au graphique hors ligne dans MetaTrader 4 et au graphique sélectionné où le script a été exécuté dans MetaTrader 5, en vous assurant que les valeurs des paramètres d'entrée des deux indicateurs coïncident.
Il ne reste plus qu'à comparer visuellement les lectures de ces indicateurs.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/780
L'indicateur prédit les fourchettes de prix quotidiennes et indique les niveaux de résistance et de soutien de la journée en cours, prédits sur la base des niveaux de prix de la journée précédente.SeNSetiVe
Indicateur de tendance qui donne des signaux pour réaliser des transactions. La couleur de l'indicateur dépend de la direction du mouvement du marché, qui est déterminée par la position de l'indicateur par rapport à la ligne zéro.
Il signale une période de faible volatilité du marché qui est sur le point de se terminer, laissant présager une évolution importante des prix.ConvertServerTime
Fonction permettant de convertir l'heure du serveur d'un fuseau horaire d'un courtier à un autre.