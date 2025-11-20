Enregistrer l'historique dans la TVH

Ce script vous permet de créer un fichier binaire avec l'extension *.hst. Ce format de fichier est supporté par MetaTrader 4 et peut être importé dans l'historique des cotations du terminal ou ouvert en tant que graphique autonome. Ce script a été conçu à l'origine comme un outil permettant de comparer les lectures d'indicateurs écrits pour deux terminaux différents MetaTrader 4 et MetaTrader 5, car il nécessite les mêmes cotations.

Le seul paramètre d'entrée "History depth in bars" définit le nombre de barres d'historique à sauvegarder à partir de la barre actuelle.

Voici l'ordre des actions à effectuer pour comparer les indicateurs :

1. Installez les indicateurs "MACD with zero lag" en les téléchargeant à partir des liens :

Pour MetaTrader 4 - https://www.mql5.com/fr/code/9993

Pour MetaTrader 5 - https://www.mql5.com/fr/code/170

2. Installez ce script dans le terminal MetaTrader 5. Exécutez le script pour l'instrument et la période sélectionnés.



3. En cas d'exécution réussie, un message sera affiché dans l'onglet "Experts" indiquant le chemin d'accès au fichier créé. Dans mon cas, le message était le suivant :

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Путь к сохраненному файлу: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst



Copier le fichier reçu du dossier spécifié dans le dossier du terminal MetaTrader 4 : <Dossier du programme><histoire><Type de serveur>. Dans mon cas, le chemin d'accès était le suivant :

C:\NProgram Files (x86)\NMetaTrader 4\Nhistoire\NAlpari-Micro3\N.

Importez le fichier historique dans le terminal MetaTrader 4 et ouvrez-le en tant que graphique hors ligne en sélectionnant Fichier -> Ouvrir hors ligne.

4. Appliquez l'indicateur au graphique hors ligne dans MetaTrader 4 et au graphique sélectionné où le script a été exécuté dans MetaTrader 5, en vous assurant que les valeurs des paramètres d'entrée des deux indicateurs coïncident.





Il ne reste plus qu'à comparer visuellement les lectures de ces indicateurs.