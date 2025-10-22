Rejoignez notre page de fans
WiOver - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Véritable auteur :
Murad Ismayilov
L'indicateur montre le pourcentage moyen de chevauchement des dernières bougies. Il est utile pour ceux qui entrent manuellement sur le marché avec des ordres limités sur les pullbacks - il vous permet de savoir où placer un ordre. Ligne bleue - limite d'achat recommandée, rouge - limite de vente.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 15.11.2010.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/698
