CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

WiOver - indicateur pour MetaTrader 5

Murad Ismayilov | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
52
Note:
(18)
Publié:
wiover.mq5 (6.05 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Véritable auteur :

Murad Ismayilov

L'indicateur montre le pourcentage moyen de chevauchement des dernières bougies. Il est utile pour ceux qui entrent manuellement sur le marché avec des ordres limités sur les pullbacks - il vous permet de savoir où placer un ordre. Ligne bleue - limite d'achat recommandée, rouge - limite de vente.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 15.11.2010.

Indicateur WiOver

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/698

RSI adjusted SuperTrend RSI adjusted SuperTrend

simple atr supertrend with rsi filter

Expert Advisor simple basé sur les indicateurs WPR, Bollinger Bands et ATR Expert Advisor simple basé sur les indicateurs WPR, Bollinger Bands et ATR

Une stratégie simple basée sur les signaux de deux indicateurs : Williams' Percent Range (WPR) et Bollinger Bands (BB). Une position n'est ouverte que lorsque les signaux des deux indicateurs coïncident.

IncVidyaOnArray IncVidyaOnArray

La classe CVidyaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de la moyenne mobile avec période de moyenne dynamique (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) par tampon d'indicateur.

Objectif LeMan Objectif LeMan

L'indicateur indique les cibles de mouvement de prix possibles.