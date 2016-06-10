und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
HL Cross Signal for WPR - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
Bigeev Rustem
Der HLCrossSig für WPR ist gedacht als Trendindikator, soll er doch die Trends deutlich machen. Jedoch ist es ein komplexer und informativer Indikator, der es erlaubt jeden psychologischen und emotionellen Einfluss auf das Handeln auszuschließen.
Dieser Indikator zeigt Levels für die Eröffnung der Positionen, Stopps, Trailing Stopps und Take-Profits und das lässt keine Zweifel für einen Händler, ob er handeln soll oder nicht. Die Vermeidung eines psychischen und emotionalen Einflusses im Handel ist ein entscheidender Faktor, um im Markt erfolgreich zu sein.
Eingabe Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; // Periodenlänge des Ausbruchsbereich; je größer der Wert, desto seltener ein Signal input int MA_Period=21; // Periodlänge für die Heiken Ashi Variable. Verwendet als Zusatzfilter input int Risk=0; // Maximalrisiko in Pips, verwendet für die Berechnung eines Eröffnunglevels auf Basis der nächsten MAX/MIN-Levels input int ATR_Period=120; // АТR Periodenlänge. Verwendet für die Berechnung der Volatilität. input double Q=0.7; // Parameter für die Berechnung des Take-Profit. - Ein Verhältnis zum Stopp-Loss. Wenn = 1, Take-Profit = Stopp-Loss input int WPR_Period=12; // WPR Glättungslänge. Verwendet als Zusatzfilter input int HLine=-38; // Obere Signallinie der Stopp-Level für WPR input int LLine=-62; // Untere Signallinie der Stopp-Level für WPR
Angezeigt Elemente des Indikators:
- Auf- und Ab-Pfeile sind Signale für die Eröffnung der entsprechenden Positionen;
- Kreise mit Fandenkreuz sind Preise für einen ersten TakeProfit;
- Punkte sind Bestätigungen des vorher erkannten Trends. Wenn der Preis immer wieder die Levels dieser Punkte durchbricht, sollte man die Position solange wie möglich halten. Wenn die Punkte über einen längeren Zeitraum einen "Korridor" bilden, ist es Zeit den Gewinn zu sichern;
- Diamanten sind die Grenzen für die Stopp-Loss- und Trailing-Stopps.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/728
