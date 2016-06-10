Wirklicher Autor:

Bigeev Rustem

Der HLCrossSig für WPR ist gedacht als Trendindikator, soll er doch die Trends deutlich machen. Jedoch ist es ein komplexer und informativer Indikator, der es erlaubt jeden psychologischen und emotionellen Einfluss auf das Handeln auszuschließen.

Dieser Indikator zeigt Levels für die Eröffnung der Positionen, Stopps, Trailing Stopps und Take-Profits und das lässt keine Zweifel für einen Händler, ob er handeln soll oder nicht. Die Vermeidung eines psychischen und emotionalen Einflusses im Handel ist ein entscheidender Faktor, um im Markt erfolgreich zu sein.

Eingabe Parameter:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

Angezeigt Elemente des Indikators:

