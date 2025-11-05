Rejoignez notre page de fans
XMA_Ichimoku - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Le véritable auteur :
ellizii
Moyenne mobile avec un algorithme de calcul similaire au calcul des moyennes de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input uint Up_period=3; // Période de calcul du prix maximum input uint Dn_period=3; // Période de calcul du prix minimum //---- input MODE_PRICE Up_mode=HIGH; // Prix pour trouver les maxima input MODE_PRICE Dn_mode=LOW; // Prix pour trouver les minima //---- input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Méthode de calcul de la moyenne input int XLength=8; // Profondeur de lissage input int XPhase=15; // Paramètre de calcul de la moyenne input int Shift=0; // Décalage horizontal de l'indicateur en barres input int PriceShift=0; // Décalage vertical de l'indicateur en points
Les algorithmes de calcul de la moyenne dans l'indicateur peuvent être modifiés en utilisant dix variantes possibles :
- SMA - moyenne mobile simple ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA - moyenne mobile lissée ;
- LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
- JJMA - moyenne adaptative JMA ;
- JurX - moyenne ultralinéaire ;
- ParMA - moyenne parabolique ;
- T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
- AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.
Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 19.09.2010.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/734
