Реальный автор:

Bigeev Rustem

Индикатор HLCrossSig for WPR считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.

Данный индикатор указывает уровни для открытия позиций, установки стопа, трейлинг-стопа и тейк-профита, что практически не оставляет трейдеру повода для сомнения в открытии той или иной сделки. Исключение психологического и эмоционального фактора из торговли является одним из ключевых моментов в получении прибыли на рынке.

Входные параметры:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

Отображаемые элементы индикатора:

