HL Cross Signal for WPR - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5579
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Bigeev Rustem
Индикатор HLCrossSig for WPR считается трендовым индикатором, так как предназначен для "ловли" трендов, но в то же время это и достаточно сложный и максимально информативный индикатор, позволяющий исключить из торговли трейдера психологическую и эмоциональную составляющую.
Данный индикатор указывает уровни для открытия позиций, установки стопа, трейлинг-стопа и тейк-профита, что практически не оставляет трейдеру повода для сомнения в открытии той или иной сделки. Исключение психологического и эмоционального фактора из торговли является одним из ключевых моментов в получении прибыли на рынке.
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; // Период пробиваемого диапазона, чем больше значение, тем более поздние сигналы и реже input int MA_Period=21; // Период для Heiken Ashi variable. Служит в качестве доп. фильтра input int Risk=0; // Максимальный риск в пипсах для расчета уровня входа исходя из уровня ближайшего MAX/MIN input int ATR_Period=120; // Период АТR. Служит для расчета уровня волатильности. input double Q=0.7; // Параметр для постановки Тейка. - Доля от размера Стопа. если =1, Тейк = Стопу input int WPR_Period=12; // Период WPR. Служит в качестве доп. фильтра input int HLine=-38; // Верхняя сигнальная линия стопов для WPR input int LLine=-62; // Нижняя сигнальная линия стопов для WPR
Отображаемые элементы индикатора:
- Стрелки вверх и вниз - сигналы для открытия соответствующих позиций;
- Круги в перекрестии прицела - место для установки первоначального тейкпрофита;
- Точки - в данном индикаторе используются для подтверждения установленной тенденции, если цена постоянно пробивает уровни данных точек, нужно стараться сохранить позицию как можно дольше, если же точки долгое время рисуют "коридор", самое время зафиксировать прибыль;
- Ромбы - граница установки стоплосса или трейлингстопа.
