实际作者:

Bigeev Rustem

WPR 的 HLCrossSig 可以考虑作为趋势指标, 因为它的目的是 "抓取"“趋势。然而，这是一个非常复杂和详尽的指标，允许从交易中排除心理和情绪的影响。

本指标显示开仓价位，设置止损位，尾随止损和止盈，无论交易者是否执行交易，毫不犹豫地离场。在交易中避免心理和情绪影响，是在市场中能否获利的关键。

输入参数:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

指标显示元素:

