WPR 的 HL 交叉信号 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2864
- 等级:
-
已发布:
已更新:
Bigeev Rustem
WPR 的 HLCrossSig 可以考虑作为趋势指标, 因为它的目的是 "抓取"“趋势。然而，这是一个非常复杂和详尽的指标，允许从交易中排除心理和情绪的影响。
本指标显示开仓价位，设置止损位，尾随止损和止盈，无论交易者是否执行交易，毫不犹豫地离场。在交易中避免心理和情绪影响，是在市场中能否获利的关键。
输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; // 突破范围周期; 最大值, 最后尾的信号 input int MA_Period=21; // Heiken Ashi 周期变量. 作为附加滤波器 input int Risk=0; // 最大风险点数, 用于在最接近的 MAX/MIN 基础上计算入场位 input int ATR_Period=120; // ATR 周期. 用于计算波动. input double Q=0.7; // 止盈位参数- 止损率. 如果 = 1, 止盈 = 止损 input int WPR_Period=12; // WPR 周期. 作为附加滤波器 input int HLine=-38; // WPR 的上信号线边界 input int LLine=-62; // WPR 的下信号线边界
指标显示元素:
- 向上和向下箭头用来相应方向的开单;
- 十字瞄准星上的圆圈用来放置初始止盈;
- 圆点用来确认已判别的趋势. 如果价格持续突破这些点位, 则应该尽可能长时间的持仓。如果出现点状 "长廊"，则为锁定利润时机;
- 钻石为设置尾随止损的位置。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/728
