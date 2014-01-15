代码库部分
WPR 的 HL 交叉信号 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2864
(27)
Bigeev Rustem

WPR 的 HLCrossSig 可以考虑作为趋势指标, 因为它的目的是 "抓取"“趋势。然而，这是一个非常复杂和详尽的指标，允许从交易中排除心理和情绪的影响。

本指标显示开仓价位，设置止损位，尾随止损和止盈，无论交易者是否执行交易，毫不犹豫地离场。在交易中避免心理和情绪影响，是在市场中能否获利的关键。

输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input int Supr_Period=6;  // 突破范围周期; 最大值, 最后尾的信号
input int MA_Period=21;   // Heiken Ashi 周期变量. 作为附加滤波器
input int Risk=0;         // 最大风险点数, 用于在最接近的 MAX/MIN 基础上计算入场位
input int ATR_Period=120; // ATR 周期. 用于计算波动.
input double Q=0.7;       // 止盈位参数- 止损率. 如果 = 1, 止盈 = 止损
input int WPR_Period=12;  // WPR 周期. 作为附加滤波器
input int HLine=-38;      // WPR 的上信号线边界
input int LLine=-62;      // WPR 的下信号线边界

指标显示元素:

  1. 向上和向下箭头用来相应方向的开单;
  2. 十字瞄准星上的圆圈用来放置初始止盈;
  3. 圆点用来确认已判别的趋势. 如果价格持续突破这些点位, 则应该尽可能长时间的持仓。如果出现点状 "长廊"，则为锁定利润时机;
  4. 钻石为设置尾随止损的位置。

HLCrossSignalForWPR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/728

