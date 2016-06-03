実際の著者：

Bigeev Rustem

HLCrossSig for WPR はトレンドを「引く」のために意図されているのでトレンド指標として考えられています。<しかし、それは取引から心理的、感情的な影響を除くことができるかなり複雑で有益な指標です。

この指標は、ポジションを開きストップレベル、トレーリングストップとテイクプロフィットを設定するためのレベルを示し、トレーダーにとって取引を実行するか否かの疑いを残しません。取引において心理的、感情的な影響を回避することは、市場で利益を得るための重要な要因です。

入力パラメータは下記の通りです。

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

指標の表示要素は下記の通りです。

