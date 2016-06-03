コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WPRのためのHLクロスシグナル - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Bigeev Rustem

HLCrossSig for WPR はトレンドを「引く」のために意図されているのでトレンド指標として考えられています。<しかし、それは取引から心理的、感情的な影響を除くことができるかなり複雑で有益な指標です。

この指標は、ポジションを開きストップレベル、トレーリングストップとテイクプロフィットを設定するためのレベルを示し、トレーダーにとって取引を実行するか否かの疑いを残しません。取引において心理的、感情的な影響を回避することは、市場で利益を得るための重要な要因です。

入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+----------------------------------------------+
input int Supr_Period=6;  // ブレイクスルーランジの期間で、大きいほどシグナルが遅く珍しくなる
input int MA_Period=21;   // 平均足変数の期間追加的なフィルタとして利用されます。
input int Risk=0;         // 最も近いMAX/ MINレベルに基づいた入力レベルの算出に使用されるピップス単位での最大リスク
input int ATR_Period=120; // АТR期間揮発性の計算に使われます。
input double Q=0.7;       // テイクプロフィット設定パラメータ- ストップロスのレートIf = 1, テイクプロフィット = ストップロス
input int WPR_Period=12;  // WPR期間追加的なフィルタとして利用されます。
input int HLine=-38;      // WPRストップレベルの上部シグナルライン
input int LLine=-62;      // WPRストップレベルの下部シグナルライン

指標の表示要素は下記の通りです。

  1. 上下矢印は対応するポジションを開くためのシグナルです。
  2. 十字線上の円は、初期のテイクプロフィットを配置するためのポイントです。
  3. ドットは決定されたトレンドを確認するために使用されます。価格は継続的にこれらの点のレベルを超えた場合、ポジションは可能な限り維持される必要があります。. 点が長い期間「回廊」を表す場合、それは利益修正の時間です。
  4. ダイヤモンドはストップロスとトレーリングストップを配置するための制限です。

The HLCrossSignalForWPR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/728

