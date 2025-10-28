CodeBaseSections
Indicateurs

Cibles Dinapoli - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
64
(15)
Le véritable auteur :

mishanya

L'indicateur construit une grille des niveaux de prix possibles dans le futur. La logique de fonctionnement de l'indicateur est la suivante. Après avoir déterminé le haut (bas) local, plusieurs lignes horizontales sont tracées. En rose, le point d'entrée, et plus loin dans sa direction, les lignes d'objectifs, la première étant la plus réalisable.... La ligne rouge est la ligne d'arrêt.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 20.09.2007.

Fig.1 Indicateur DinapoliTargets

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/710

