Wirklicher Autor:

mishanya

Der Indikator zeichnet ein Gitter von möglichen, zukünftigen Preisen. Die Idee der Verwendung dieses Indikators ist wie folgt. Sobald ein lokales Maximum (Minimum) erkannt wurde, werden mehrere Linie gezeichnet. Die rosa Linie ist der Eröffnungspreis, die anderen Linien dieser Richtung sind Preisziele. Die Erste ist am leichtesten erreichbar. Die rote Linie ist der Stopp.

Das Original dieses Indikators wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 20.09.2007.