DinapoliTargets - indicador para MetaTrader 5

mishanya | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1407
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

mishanya

El indicador dibuja una rejilla de posibles niveles futuros del precio. La idea de trabajo con el indicador es la siguiente. Una vez alcanzado un máximo (mínimo) local, se dibujan varias líneas horizontales. La línea rosa es el punto de entrada, las líneas siguientes en su dirección son los objetivos. La primera linea es el objetivo más probable. La línea roja es la línea de stop.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 20.09.2007.

Fig.1. Indicador DinapoliTargets

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/710

