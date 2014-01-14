Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DinapoliTargets - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1407
-
mishanya
El indicador dibuja una rejilla de posibles niveles futuros del precio. La idea de trabajo con el indicador es la siguiente. Una vez alcanzado un máximo (mínimo) local, se dibujan varias líneas horizontales. La línea rosa es el punto de entrada, las líneas siguientes en su dirección son los objetivos. La primera linea es el objetivo más probable. La línea roja es la línea de stop.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 20.09.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/710
La clase CTemaOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador TEMA (Triple Exponential Moving Average) a partir de su buffer.DinapoliTargets_Full
Esta versión del indicador DinapoliTargets_Full es útil por su capacidad de ser visualizado para cara barra del gráfico, lo que permite tener una visión general del comportamiento del mercado con respecto a los niveles del indicador en cada barra. Al parecer este indicador es más útil cuando se analiza una estrategia en modo offline.
Indicador de tendencia que coloca puntos de color en un gráfico según la dirección de la tendencia.Break_Lag_ATR
Indicador que muestra las rupturas de volatilidad como un histograma y da señales para entrar y salir del mercado, invertir la posición o incrementar su volumen.