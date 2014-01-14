Autor real:

mishanya

El indicador dibuja una rejilla de posibles niveles futuros del precio. La idea de trabajo con el indicador es la siguiente. Una vez alcanzado un máximo (mínimo) local, se dibujan varias líneas horizontales. La línea rosa es el punto de entrada, las líneas siguientes en su dirección son los objetivos. La primera linea es el objetivo más probable. La línea roja es la línea de stop.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 20.09.2007.