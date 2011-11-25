CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DinapoliTargets - индикатор для MetaTrader 5

mishanya | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3874
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

mishanya

Индикатор строит сетку возможных уровней цены в будущем. Логика работы с индикатором следующая. После определения локальной вершины (дна) рисуется несколько горизонтальных линий. Розовая - точка входа, и далее в ее же направлении линии целей, первая - наиболее достижимая... Красная линия - линия стопа.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.09.2007.

Рис.1 Индикатор DinapoliTargets

Break_Lag_ATR Break_Lag_ATR

Индикатор, показывающий пробой волатильности в виде гистограммы и подающий сигналы для открытия/закрытия/переворота позиции либо увеличения ее объема.

IncFramaOnArray IncFramaOnArray

Класс CFramaOnArray предназначен для расчета значений индикатора FraMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) по индикаторным буферам.

VQ bars VQ bars

Индикатор тренда, который ставит цветные точки на ценовом графике в соответствии с направлением тренда.

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

Класс CTemaOnArray предназначен для расчета значений индикатора TEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA) по индикаторному буферу.