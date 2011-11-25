Реальный автор:

mishanya

Индикатор строит сетку возможных уровней цены в будущем. Логика работы с индикатором следующая. После определения локальной вершины (дна) рисуется несколько горизонтальных линий. Розовая - точка входа, и далее в ее же направлении линии целей, первая - наиболее достижимая... Красная линия - линия стопа.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.09.2007.