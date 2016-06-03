この指標はFine_Fractals指標データに基づいて、現在のチャート上の別のより大きな時間枠からフラクタルを作成します。

DinapoliTargets_Full指標ーのこのバージョンは任意のバーで描画できるので、各バーで指標のレベルと相対した市場行動の全体像を見るために便利です。指標を使用するための最良の方法は、オフラインで作業しながら、戦略を分析することです。

XMLドキュメントをパースするのに使用されるライブラリです。MQL5のみで書かれており、外部ライブラリは使用されません。