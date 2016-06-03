無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DinapoliTargets - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1412
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
mishanya
この指標は将来の価格レベルのグリッドを描画します。指標での作業の考え方は以下の通りです。極大（最小）値が決定された後に、いくつかの水平線が描画されます。ピンクの線はエントリポイント、その方向にある線はターゲットです。初めのものが最も到達可能です。赤線はストップラインです。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2007年9月20日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/710
