实际作者:

mishanya

本指标绘制未来可能的价格水平栅格。指标的工作思路如下。一旦局部最大值 (最小值) 已被确定，将会绘制几条水平线。粉线是入场点, 随后的线是它的方向及目标位。而第一条线几乎总会到达。红色线是止损线。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 20.09.2007。