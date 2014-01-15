请观看如何免费下载自动交易
DinapoliTargets - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 1597
实际作者:
mishanya
本指标绘制未来可能的价格水平栅格。指标的工作思路如下。一旦局部最大值 (最小值) 已被确定，将会绘制几条水平线。粉线是入场点, 随后的线是它的方向及目标位。而第一条线几乎总会到达。红色线是止损线。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 20.09.2007。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/710
