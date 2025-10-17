Daryl Guppy est un trader professionnel et l'auteur deTrend Trading, TradingTactics etBetter Stock Trading : Money and Risk Management. Il donne des séminaires de trading en Australie, en Asie, en Chine et aux États-Unis.

La moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) est un indicateur basé sur les relations entre les groupes de moyennes mobiles. Chaque groupe de moyennes mobiles de l'indicateur GMMA donne un aperçu du comportement des deux groupes dominants du marché : les traders et les investisseurs. Cet indicateur permet au trader de comprendre les relations de marché illustrées sur le graphique et de choisir ainsi la méthodologie de trading la plus appropriée et les instruments de trading les plus adéquats. L'indicateur GMMA est conçu pour comprendre la nature des mouvements de tendance sur une base quotidienne ou intrajournalière.

L'activité implicite des traders est suivie à l'aide d'un groupe de moyennes mobiles à court terme. Les traders sont toujours à l'origine d'un changement de tendance. Leurs achats poussent les prix à la hausse en prévision d'un changement de tendance d'une tendance baissière à une tendance haussière. Leur activité est représentée par un groupe de moyennes mobiles exponentielles à 3, 5, 8, 10, 12 et 15 périodes.

Une tendance ne se poursuit que si d'autres acheteurs entrent également sur le marché. Les tendances fortes sont maintenues par les investisseurs à long terme. Les investisseurs mettent plus de temps à reconnaître un changement de tendance, mais ils suivent toujours les opérateurs. Nous suivons l'activité implicite des investisseurs à l'aide d'un groupe de moyennes mobiles à long terme. Ce groupe comprend des moyennes mobiles exponentielles à 30, 35, 40, 45, 50 et 60 périodes.

L'indicateur GMMA est utilisé dans six situations de trading :

Rupture de tendance classique ; Rejoindre une tendance ; Profiter de la faiblesse des prix ; Rallye et rupture de tendance ; Choisir la meilleure sortie ; Trader les bulles.

Les algorithmes de calcul de la moyenne de l'indicateur peuvent être modifiés grâce à dix options possibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;

AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres Phase1 et Phase2 ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations".

Paramètres d'entrée de l'indicateur :