Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
XMA-XN - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 52
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Un fan des cent moyennes mobiles XMA.
Pour optimiser le code, les tampons de l'indicateur sont déclarés à l'aide d'une simple classe :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Tableaux de variables pour la création de tampons d'indicateurs | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Création de tampons d'indicateurs| //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
S'il est nécessaire de changer le nombre de lignes sur le graphique, il suffit de changer la valeur de la constante LINES_TOTAL :
//+-----------------------------------+ //|| Déclarer des constantes //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 100 // Constante pour le nombre de lignes de l'indicateur
Dans cet indicateur, la méthode de calcul de la moyenne peut être modifiée avec un choix de dix options possibles :
- SMA - moyenne mobile simple ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA - moyenne mobile lissée ;
- LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
- JJMA - moyenne adaptative JMA ;
- JurX - moyenne ultralinéaire ;
- ParMA - moyenne parabolique ;
- T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
- AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.
Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour l'AMA est également fixé à 2.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input int Step=10; // Période Pitch. input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // Méthode de calcul de la moyenne input int xLength=3; // Profondeur de lissage input int xPhase=100; // Paramètre de lissage input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de prix input int Shift=0; // Décalage horizontal de l'indicateur en barres input int PriceShift=0; // Décalage vertical de l'indicateur en points input int ColorWidth =40; // Largeur de la palette de couleurs (varie de 0 à 131)
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (vous devez les copier dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations".
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/686
La classe CCCIOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Commodity Channel Index (CCI) en utilisant la mémoire tampon de l'indicateur.AMGM
La moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) est un indicateur basé sur les relations entre les groupes de moyennes mobiles.
L'indicateur affiche la valeur du stop loss et/ou du take profit défini dans la devise de dépôt. Note : Il calcule une valeur estimée sur la base d'un calcul simple et ne prend pas en compte les commissions de courtage.ZigZag auto Fibo
Cet indicateur est conçu pour dessiner un retracement de Fibonacci, en utilisant comme base l'indicateur ZigZag.