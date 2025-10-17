Un fan des cent moyennes mobiles XMA.

Pour optimiser le code, les tampons de l'indicateur sont déclarés à l'aide d'une simple classe :

class CIndicatorsBuffers { public : double IndBuffer[]; }; CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

S'il est nécessaire de changer le nombre de lignes sur le graphique, il suffit de changer la valeur de la constante LINES_TOTAL :

#define LINES_TOTAL 100

Dans cet indicateur, la méthode de calcul de la moyenne peut être modifiée avec un choix de dix options possibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour l'AMA est également fixé à 2.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

input int Step= 10 ; input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; input int xLength= 3 ; input int xPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input int ColorWidth = 40 ;

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (vous devez les copier dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations".