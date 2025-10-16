Auteur réel :

Alexander Elder

Le système fonctionne sur la base de deux indicateurs - MACD et EMA. Lorsque ces deux indicateurs sont à la hausse, la bougie devient verte, lorsqu'ils sont à la baisse - rouge, en cas de mouvement multidirectionnel la bougie devient bleue.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 17.06.2010.