Système d'impulsion pour les aînés - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 78
-
Auteur réel :
Alexander Elder
Le système fonctionne sur la base de deux indicateurs - MACD et EMA. Lorsque ces deux indicateurs sont à la hausse, la bougie devient verte, lorsqu'ils sont à la baisse - rouge, en cas de mouvement multidirectionnel la bougie devient bleue.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 17.06.2010.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/685
