Indicateurs

Système d'impulsion pour les aînés - indicateur pour MetaTrader 5

Александр Элдер
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
78
Note:
(42)
Publié:
Auteur réel :

Alexander Elder

Le système fonctionne sur la base de deux indicateurs - MACD et EMA. Lorsque ces deux indicateurs sont à la hausse, la bougie devient verte, lorsqu'ils sont à la baisse - rouge, en cas de mouvement multidirectionnel la bougie devient bleue.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 17.06.2010.

Fig.1 Indicateur ElderImpulseSystem

Code original : https://www.mql5.com/ru/code/685

