Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
NonLagDot - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 68
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Le véritable auteur :
igorad2003.
Nonlagdot est un indicateur de l'offre et de la demande qui fonctionne selon une formule qui calcule la tendance possible en tenant compte de la domination des forces du marché.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase à mql4.com le 01.04.2008.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/694
L'indicateur BrainTrend_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 définis dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques.IncVHFOnArray
La classe CVHFOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs du filtre vertical horizontal (VHF) par les tampons d'indicateurs.
Une stratégie simple basée sur les signaux de deux indicateurs : Williams' Percent Range (WPR) et Bollinger Bands (BB). Une position n'est ouverte que lorsque les signaux des deux indicateurs coïncident.RSI adjusted SuperTrend
simple atr supertrend with rsi filter