Le véritable auteur :

igorad2003.

Nonlagdot est un indicateur de l'offre et de la demande qui fonctionne selon une formule qui calcule la tendance possible en tenant compte de la domination des forces du marché.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase à mql4.com le 01.04.2008.