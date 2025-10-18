Le véritable auteur :

Vic2008

Un canal basé sur le pourcentage de déviation du prix par rapport à la valeur précédente de la ligne médiane du canal. La largeur du canal est ajustée en fonction du pourcentage d'écart.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 07.09.2010.