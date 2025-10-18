CodeBaseSections
Indicateurs

Pourcentage du canal de croisement - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
56
(15)
Le véritable auteur :

Vic2008

Un canal basé sur le pourcentage de déviation du prix par rapport à la valeur précédente de la ligne médiane du canal. La largeur du canal est ajustée en fonction du pourcentage d'écart.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 07.09.2010.

Fig.1 Indicateur de canal de croisement en pourcentage

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/689

