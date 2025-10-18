Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Pourcentage du canal de croisement - indicateur pour MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
56
Le véritable auteur :
Vic2008
Un canal basé sur le pourcentage de déviation du prix par rapport à la valeur précédente de la ligne médiane du canal. La largeur du canal est ajustée en fonction du pourcentage d'écart.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 07.09.2010.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/689
