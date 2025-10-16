Auteur réel :

LeMan

Une vague binaire renvoie une valeur positive ou négative en fonction de l'interprétation des indicateurs : haussière ou baissière. Le véritable pouvoir des vagues binaires apparaît lorsque plusieurs vagues binaires sont combinées pour former des vagues binaires composites.



J'ai combiné sept vagues binaires individuelles en une vague binaire composite :

le cours de clôture par rapport à sa moyenne mobile (au-dessus - au-dessous) ; Pente du MACD ; OsM franchissant la ligne zéro ; CCI franchissant la ligne zéro ; Momentum franchissant le niveau 100 ; croisement du RSI avec le niveau 50 ; la position du DMI+ et du DMI- l'un par rapport à l'autre (ADX).

Lorsque vous créez une vague composite, il est important de tester d'abord les vagues binaires individuelles pour vérifier leur validité. Une bonne vague binaire composite produira des résultats supérieurs à ceux générés par les vagues binaires individuelles qui la composent. Chacune des vagues susmentionnées peut être dissociée d'une vague composite en lui attribuant un poids (paramètre Weight) égal à zéro. Cela vous permet de vérifier la validité des vagues individuelles.

L'interprétation d'une vague binaire est assez évidente : les valeurs élevées indiquent une tendance haussière et les valeurs faibles une tendance baissière. L'ampleur des valeurs d'une vague binaire composite dépend du nombre de vagues binaires individuelles qu'elle contient. Vous pouvez "pondérer" les valeurs des vagues binaires en fonction de leur capacité de prédiction en attribuant une valeur au paramètre Weight correspondant. Par exemple, une composante d'une onde binaire composite peut avoir une valeur de 5, tandis qu'une autre a une valeur de 0,75. La pondération maximale de l'onde composite est affichée entre parenthèses après le nom de l'indicateur dans le coin supérieur gauche de la zone de l'indicateur.

Vous pouvez lisser l'onde binaire en réglant le paramètre bLength sur une valeur supérieure à un.

Je pense que vous comprendrez facilement le principe de cet indicateur et que vous pourrez l'utiliser pour créer des filtres de haute qualité pour vos systèmes de trading.

Dans cet indicateur, la méthode de calcul de la moyenne peut être modifiée grâce à un choix de dix options possibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase le 21.08.2009.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :