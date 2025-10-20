La classe CForceOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs de l'indice de force par les tampons d'indicateurs.



Application :



La méthode Init () avec les paramètres est appelée dans la fonction OnInit () de l'indicateur :

int aPeriod - période de l'indicateur ;

- période de l'indicateur ; ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de lissage.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres suivants :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aDataPrice[] - tampon contenant les données de prix pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données de prix pour le calcul de l'indicateur ; double aDataVolume[] - tampon avec les données de volume pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon avec les données de volume pour le calcul de l'indicateur ; double aForce[] - tampon avec la valeur de Force calculée.

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ; string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur.

Méthodes supplémentaires :

Le fichier Test_ForceOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CForceOnArray. Le fichier IncForceOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).

Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.

L'indicateur technique Force Index (FRC) a été développé par Alexander Elder et mesure la force des haussiers à chaque hausse et la force des baissiers à chaque baisse. Il relie les éléments de base de l'information sur le marché : la direction du prix, les fluctuations du prix et le volume des transactions. Cet indice peut être utilisé tel quel, mais il est préférable de le lisser à l'aide d'une moyenne mobile. Le lissage à l'aide d'une moyenne mobile courte (l'auteur suggère d'utiliser 2 périodes) permet de trouver des moments favorables pour l'ouverture et la fermeture des positions. Si le lissage est effectué à l'aide d'une moyenne mobile longue (par exemple 13 périodes), l'indice révèle des changements de tendance.



