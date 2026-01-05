Rejoignez notre page de fans
XprofuterDD - indicateur pour MetaTrader 5
Véritable auteur :
Inconnu
L'un des indicateurs les plus atypiques. L'indicateur XprofuterDD est une tentative d'anticiper le comportement du prix dans le futur pour plusieurs barres à venir, déterminé par la valeur du paramètre d'entrée drawShift. Il convient de noter que l'indicateur est redessiné à ce nombre de barres à partir de la barre actuelle !
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+-----------------------------------+ //| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DE L'INDICATEUR //+-----------------------------------+ input uint per = 14; // Nombre de barres à prévoir input uint drawShift = 14; // Nombre de barres à prévoir input uint maPeriod = 34; // Période de calcul de la moyenne
Fig.1 Indicateur XprofuterDD
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1024
