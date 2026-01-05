Véritable auteur :

Inconnu

L'un des indicateurs les plus atypiques. L'indicateur XprofuterDD est une tentative d'anticiper le comportement du prix dans le futur pour plusieurs barres à venir, déterminé par la valeur du paramètre d'entrée drawShift. Il convient de noter que l'indicateur est redessiné à ce nombre de barres à partir de la barre actuelle !

Paramètres d'entrée de l'indicateur :



input uint per = 14 ; input uint drawShift = 14 ; input uint maPeriod = 34 ;

Fig.1 Indicateur XprofuterDD