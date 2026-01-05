CodeBaseSections
XprofuterDD - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
10
(17)
Véritable auteur :

Inconnu

L'un des indicateurs les plus atypiques. L'indicateur XprofuterDD est une tentative d'anticiper le comportement du prix dans le futur pour plusieurs barres à venir, déterminé par la valeur du paramètre d'entrée drawShift. Il convient de noter que l'indicateur est redessiné à ce nombre de barres à partir de la barre actuelle !

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+-----------------------------------+
//| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DE L'INDICATEUR
//+-----------------------------------+
input uint per       = 14;  // Nombre de barres à prévoir
input uint drawShift = 14;  // Nombre de barres à prévoir
input uint maPeriod  = 34;  // Période de calcul de la moyenne

Fig.1 Indicateur XprofuterDD

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1024

