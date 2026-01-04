Rejoignez notre page de fans
ColorStochastic_HTF - indicateur pour MetaTrader 5
Variante classique de l'oscillateur stochastique, qui peut être placée en fixant la période de l'indicateur à une valeur différente de celle du graphique. Il est exécuté sous la forme d'un nuage.
Fig.1 Indicateur ColorStochastic_HTF
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1020
Expert Advisor qui déplace le stoploss d'une position ouverte le long de la frontière du canal construit à l'aide de l'indicateur ATR_TrailingCandle Grids
Dessinez un rectangle sur le graphique pour tracer des grilles personnalisées basées sur la valeur des points en entrée.
Le MACD, compensé par la fourchette de négociation, est utilisé pour identifier les zones de surachat/survente et la tendance.Canal de prix
Il s'agit d'un simple indicateur de canal de prix permettant à l'utilisateur de personnaliser la période et les couleurs de la ligne, souvent utilisé dans les stratégies de rupture de canal.