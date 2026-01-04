CodeBaseSections
ColorStochastic_HTF - indicateur pour MetaTrader 5

Variante classique de l'oscillateur stochastique, qui peut être placée en fixant la période de l'indicateur à une valeur différente de celle du graphique. Il est exécuté sous la forme d'un nuage.

Fig.1 Indicateur ColorStochastic_HTF

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1020

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

Expert Advisor qui déplace le stoploss d'une position ouverte le long de la frontière du canal construit à l'aide de l'indicateur ATR_Trailing

Candle Grids Candle Grids

Dessinez un rectangle sur le graphique pour tracer des grilles personnalisées basées sur la valeur des points en entrée.

iMACD±ATR iMACD±ATR

Le MACD, compensé par la fourchette de négociation, est utilisé pour identifier les zones de surachat/survente et la tendance.

Canal de prix Canal de prix

Il s'agit d'un simple indicateur de canal de prix permettant à l'utilisateur de personnaliser la période et les couleurs de la ligne, souvent utilisé dans les stratégies de rupture de canal.