原作者:

Unknown

这是最非标准的指标之一。XprofuterDD展示了提前几根柱线预测未来价格行为的一种尝试。由drawShift输入参数指定柱线的数量请记住该指标是从指定数量柱线中的当前柱线重绘！

指标的输入参数：



input uint per = 14 ; input uint drawShift = 14 ; input uint maPeriod = 34 ;

XprofuterDD