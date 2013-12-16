XprofuterDD

请观看如何免费下载自动交易
这是最非标准的指标之一。XprofuterDD展示了提前几根柱线预测未来价格行为的一种尝试。由drawShift输入参数指定柱线的数量请记住该指标是从指定数量柱线中的当前柱线重绘！
指标的输入参数：
//+-----------------------------------+ //| 输入指标参数 | //+-----------------------------------+ input uint per = 14; // 信号周期 input uint drawShift = 14; // 向前的位移 input uint maPeriod = 34; // 移动平均周期
