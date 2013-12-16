代码库部分
指标

XprofuterDD - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1613
(17)
原作者:

Unknown

这是最非标准的指标之一。XprofuterDD展示了提前几根柱线预测未来价格行为的一种尝试。由drawShift输入参数指定柱线的数量请记住该指标是从指定数量柱线中的当前柱线重绘！

指标的输入参数：

//+-----------------------------------+
//| 输入指标参数                        |
//+-----------------------------------+
input uint per       = 14;  // 信号周期
input uint drawShift = 14;  // 向前的位移
input uint maPeriod  = 34;  // 移动平均周期

 

XprofuterDD

BubblesAndDrops BubblesAndDrops

这个指标显示了可能的价格移动方向。

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

通过给指标设定一个不同于图表的周期，可将标准的Stochastic oscillator显示为云。

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

XprofuterOverlay显示价格的未来运动线。

BidAskChannel BidAskChannel

BidAskChannel 指标被设计用来在蜡烛阴影反映点差。