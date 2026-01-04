Rejoignez notre page de fans
iMACD±ATR - indicateur pour MetaTrader 5
Le véritable auteur :
Svinozavr
La logique de l'indicateur est extrêmement simple. Lorsque le MACD est dans la zone positive, ses valeurs sont décalées vers le bas par la valeur de la fourchette de négociation (ATR), lorsque le MACD est dans la zone négative, elles sont décalées vers le haut.
De cette manière, la courbe résultante tombe dans la même zone que le MACD uniquement lorsque la valeur du MACD est suffisamment grande pour chevaucher la valeur de la fourchette de négociation. En outre, de cette manière, il est possible de tracer la baisse de l'ATR au début du mouvement - la courbe résultante entre dans la zone où se trouve actuellement le MACD.
La ligne bleue est le résultat du déplacement du MACD sur l'ATR. Les couleurs mettent en évidence les barres où la MACD et le résultat du décalage ont le même signe (±).
Une condition supplémentaire pour leur apparition est la pente de la MACD dans la direction du mouvement du prix.
Fig.1 Indicateur iMACD±ATR
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 18.08.2011.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1019
