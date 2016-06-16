無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XprofuterDD - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
不明
これは最も非標準的な指標の一つです。XprofuterDDは2，3個先のバーのための将来の価格の挙動を予測する試みをします。バーの数はdrawShift入力パラメータで指定されています。指標は指定された数のバーで現在のものから再描画されることを覚えておいてください！
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint per = 14; // シグナルの期間 input uint drawShift = 14; // 前向きのシフト input uint maPeriod = 34; // 移動平均期間
XprofuterDD
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1024
