XprofuterDD

これは最も非標準的な指標の一つです。XprofuterDDは2，3個先のバーのための将来の価格の挙動を予測する試みをします。バーの数はdrawShift入力パラメータで指定されています。指標は指定された数のバーで現在のものから再描画されることを覚えておいてください！

指標の入力パラメータは下記の通りです。



input uint per = 14 ; input uint drawShift = 14 ; input uint maPeriod = 34 ;

