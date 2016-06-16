コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XprofuterDD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
832
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

不明

これは最も非標準的な指標の一つです。XprofuterDDは2，3個先のバーのための将来の価格の挙動を予測する試みをします。バーの数はdrawShift入力パラメータで指定されています。指標は指定された数のバーで現在のものから再描画されることを覚えておいてください！

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+-----------------------------------+
input uint per       = 14;  // シグナルの期間
input uint drawShift = 14;  // 前向きのシフト
input uint maPeriod  = 34;  // 移動平均期間

 

XprofuterDD

XprofuterDD

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1024

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

The CCIT3_Simple指標の修正版。

CCIT3_Simple CCIT3_Simple

CCIT3指標の修正版

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

XprofuterOverlayは将来の価格の動きの線を示します。

AML Adaptive Market Level AML Adaptive Market Level

Adaptive Market Levelは市場価格の現在の基準レベルを示します。レベルは、価格だけの傾向移動の場合にはシフトします。