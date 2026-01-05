Rejoignez notre page de fans
XprofuterOverlay - indicateur pour MetaTrader 5
Véritable auteur :
Inconnu
Ce n'est pas un secret que l'avenir est impossible à prédire, en particulier sur le marché des changes, mais certaines personnes essaient... L'indicateur XprofuterOverlay montre la ligne d'un mouvement de prix possible et ultérieur.
Fig.1 Indicateur XprofuterOverlay
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1025
