XprofuterOverlay - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ce n'est pas un secret que l'avenir est impossible à prédire, en particulier sur le marché des changes, mais certaines personnes essaient... L'indicateur XprofuterOverlay montre la ligne d'un mouvement de prix possible et ultérieur.

Fig.1 Indicateur XprofuterOverlay

Fig.1 Indicateur XprofuterOverlay

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1025

