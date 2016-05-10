CodeBaseKategorien
XprofuterDD - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

Unbekannt

Dies ist ein absolut atypischer Indikator. XprofuterDD präsentiert einen Versuch, das künftige Preis-Verhalten für die nächsten Bars vorherzusagen. Die Anzahl der Balken wird durch den Eingabeparameter DrawShift bestimmt. Bitte beachten Sie, dass der Indikator die angegebene Anzahl von Bars ab der aktuellen neu zeichnet!

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------+
//|  Eingabeparameter des Indikators  |
//+-----------------------------------+
input uint per       = 14;  // Periodenlänge des Signals
input uint drawShift = 14;  // Anzahl prognostizierter Bars 
input uint maPeriod  = 34;  // Periodenlänge für den gleitenden Durchschnitt

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1024

