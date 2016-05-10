und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XprofuterDD - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 895
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Unbekannt
Dies ist ein absolut atypischer Indikator. XprofuterDD präsentiert einen Versuch, das künftige Preis-Verhalten für die nächsten Bars vorherzusagen. Die Anzahl der Balken wird durch den Eingabeparameter DrawShift bestimmt. Bitte beachten Sie, dass der Indikator die angegebene Anzahl von Bars ab der aktuellen neu zeichnet!
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+-----------------------------------+ input uint per = 14; // Periodenlänge des Signals input uint drawShift = 14; // Anzahl prognostizierter Bars input uint maPeriod = 34; // Periodenlänge für den gleitenden Durchschnitt
XprofuterDD
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1024
Der modifizierte CCIT3_Simple-Indikator.CCIT3_Simple
Modifizierter CCIT3 Indikator
XprofuterOverlay zeigt die Linie der künftigen Kursbewegung.AML Adaptive Market Level
Adaptive Markt Level zeigt die aktuelle Referenz der Marktpreise. Der Level wird nur im Falle einer Preisbewegung gemäß des Trends verlagert.