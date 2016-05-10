Wirklicher Autor:

Unbekannt

Dies ist ein absolut atypischer Indikator. XprofuterDD präsentiert einen Versuch, das künftige Preis-Verhalten für die nächsten Bars vorherzusagen. Die Anzahl der Balken wird durch den Eingabeparameter DrawShift bestimmt. Bitte beachten Sie, dass der Indikator die angegebene Anzahl von Bars ab der aktuellen neu zeichnet!

Des Indikators Eingabe-Parameter:



input uint per = 14 ; input uint drawShift = 14 ; input uint maPeriod = 34 ;

XprofuterDD