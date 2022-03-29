Better Programmer (Partie 03): Abandonnez ces 5 choses pour devenir un programmeur MQL5 performant

Table des matières

Les noobs sont les codeurs les plus incompris, quand il s'agit du monde du codage. L'imprévisible est l'un des plus grands comportements d'un noob. Vous ne savez jamais ce qu'ils proposent dans leur code, même s'ils vous disent ce qu'ils veulent implémenter. Parmi toutes les raisons, la principale raison est qu'ils sont incohérents dans ce qu'ils font.

Dans ce troisième article de cette série, nous allons voir les 5 habitudes à abandonner pour réussir sa carrière de codage MQL5.

01 : Arrêtez de vous battre pour le passé

"Le secret du changement consiste à concentrer toute votre énergie, non pas à combattre l'ancien mais à construire le nouveau."

— Socrates Lors de vos débuts dans la programmation MQL5 ou même plus tard, vous avez peut-être créé un Expert Advisor (EA), une bibliothèque, un indicateur ou un morceau de code pour lequel la majorité de vos clients vous ont donné des critiques négatives. Ou peut-être avez-vous créé un ou deux EA qui comportaient de nombreux bugs qui ont provoqué des exécutions de trading indésirables et vous ont donc fait perdre non seulement vos fonds, mais également détruit la réputation de vos clients sur Codebase, Freelance ou quelque chose du genre. C'est mauvais, pour être honnête, mais c'est pire de se souvenir de ces moments et d'y penser. Au lieu de perdre votre temps à vous rappeler ces moments douloureux dans votre esprit, qui vous font vous sentir un codeur misérable, pourquoi ne pas utiliser ce même laps de temps pour vous concentrer sur l'amélioration de vous-même dans les domaines où vous remarquez que vous êtes plus faible ?

Si vous générez beaucoup de bugs, concentrez-vous sur l'apprentissage du débogage de ce domaine particulier, ou sur les principes généraux de débogage, si nécessaire.

Lisez la documentation sur ce domaine et faites de nombreuses pratiques.

Demandez aux gens sur le forum ce qui ne va pas si vous n'êtes toujours pas sûr. Regarder vos anciens sujets de forum dans lesquels vous avez posé ce que vous appelez maintenant des questions stupides, pour le plaisir de vous critiquer est une perte de tempset de ressources (électricité, données et Stockage informatique). Des pensées comme : "J'aurais dû coder comme ça" "J'aurais dû utiliser cet indicateur dans mon EA" "Mon indicateur aurait pu être bien meilleur si j'avais juste..."

et autres réduiront votre estime personnelle, si vous les utilisez comme des regrets pour le passé que vous ne pouvez pas changer. Si vous souhaitez effectuer des changements, commencez dès maintenant à le faire pour vos futurs systèmes.





02 : Renoncez à ne pas croire en vous

Si vous souhaitez écrire un certain système, n'attendez pas la permission ou la validation de la personne que vous considérez comme expert/professionnel.

Je vois souvent des noobs poster leur code sur le forum qui leur donne à peu près le résultat qu'ils veulent. Mais la raison pour laquelle ils demandent, c'est parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes - ils veulent que cela soit validé par des experts, ils ne savent pas si ce qu'ils ont trouvé par eux-mêmes pourrait être la solution à ce avec quoi ils se débattent.

En codage, je crois, le code lui-même vous dit si vous avez raison ou tort. S'il n'a pas de bugs, vous le comprenez parfaitement et vous savez exactement ce que vous voulez. Si cela fonctionne comme vous le souhaitez, alors c'est très proche d'être correct. La meilleure façon de savoir que c'est terriblement faux est de commencer à rechercher la validation de chaque programmeur (noobs inclus ici) puisque chacun a sa propre façon d'écrire du code qui mène à l'objectif commun que vous souhaitez atteindre . C'est la manière humaine d'avoir des opinions différentes et il n'y a rien de mal à cela. Donc, il n'y a pas de manière spécifique d'implémenter quelque chose bien que certaines manières soient meilleures que d'autres. C'est pourquoi vous devez savoir ce que vous mettez en œuvre et ce que vous voulez en conséquence. Faites-le, puis déboguez-le, et testez son efficacité. Croire en soi ne signifie pas ne pas partager son point de vue sur le Forum, mais tout faire par soi-même — non ! Ne vous méprenez pas. Vous n'avez qu'à connaître la différence entre rester ouvert à de nouvelles idées meilleures ou simplement vouloir être validé par des programmeurs professionnels.

03 : Abandonnez la croyance que tout le monde devrait coder comme vous

Il est malsain de s'attendre à ce que tout le monde code à votre façon. Il est malsain de s'entourer de personnes qui pensent et codent comme vous. Si vous êtes un noob et que vous vous entourez de vos camarades noobs, je ne sais pas quoi vous dire, LOL ! Comme expliqué au point précédent, nous sommes des humains, nous avons une conscience, des façons de comprendre et des points de vue différents pour résoudre un certain problème. Alors ne vous découragez pas quand quelqu'un a une vision et un code différents du vôtre, ce qui compte c'est que vous ayez tous le but commun que vous voulez atteindre. Si vous voyez le code de quelqu'un sur le forum, ne vous précipitez pas pour expliquer vos méthodes de codage, mais fournissez plutôt la solution au problème avec lequel il se débat, car qui sait peut-être que ses méthodes de codage lui conviennent mieux que les vôtres ? Ce n'est pas votre travail de transformer tous les programmeurs en robots génériques (non adaptatifs) qui suivent les mêmes schémas 24h/24 et 7j/7 partout dans le monde. Être différent est ce qui rend la créativité possible et rend notre carrière de codage passionnante. "Pensez à quel point il est difficile de changer vous-même et vous réaliserez le peu de chance que vous avez en essayant de changer les autres."

—Jacob M. Braude.

Ne confondez pas les méthodes de codage de quelqu'un et les solutions aux réponses sur le forum. Les moyens peuvent inclure leurs bibliothèques qu'ils préfèrent ou les indicateurs de leur choix, mais les solutions sont principalement ce qui permettra aux choses de fonctionner à leur(s) façon(s).





04 : Renoncez à être preneur



"Ceux qui donnent font avancer le monde, ceux qui prennent se font avancer et retiennent le monde."

—Simon Sanek Il est temps d'arrêter de ne consommer que du code sur la base de code et des produits gratuits sur le marché, et de commencer à produire des choses pour aider les autres, tout comme vous avez été aidé lorsque vous avez commencé à coder. Partagez avec le monde ce que vous avez appris et ce que vous savez déjà, même si vous l'apprenez encore, vous savez ce qui est drôle (Les programmeurs professionnels sont de bons apprenants, alors que les noobs croient qu'ils savent déjà tout). Vous accélérerez votre apprentissage en vous mettant dans l'équation. Ceci ne s'applique pas aux codes postés et aux produits sur les marchés. Je crois que c'est tellement important sur le forum, puisque tout le monde qui y est est un programmeur. Répondez aux questions dont vous connaissez les réponses et faites attention à celles dont vous ne connaissez pas les réponses. Je ne peux pas vous dire combien de programmeurs professionnels que je vois tous les jours participent activement à aider les noobs sur le forum (j'apprécie cela).

05 : Renoncez à ne faire confiance qu'à vous-même



"Le talent gagne les matchs mais le travail d'équipe et l'intelligence remportent le championnat." —Michael Jordan —Michael Jordan

Les noobs ne connaissent pas le terme Open Source et ne savent pas comment l'utiliser, ils sont morts de peur lorsque quelqu'un demande à voir leur code étendu dans le forum afin qu'ils puissent mieux répondre à leur question en comprendre exactement pourrait être faux. C'est pourquoi j'ai dit précédemment dans l'article Introduction qu'ils sont des codeurs incompris. Je peux relier cela aux noobs pensant que leur code codé en dur est si spécial (bien qu'il ait des bugs qu'ils ne peuvent même pas repérer et corriger eux-mêmes), ils pensent que quelqu'un pourrait voler un code spécial et l'utiliser pour créer un système saint graal, ne sachant pas que fournir peu de descriptions sur un certain problème et moins de code et de moyens que vous avez essayés rend difficile la réponse à un sujet... donc ils finissent par n'avoir aucune réponse sur le forum et pour ne pas mentionner aucune compréhension.

Toutes ces mauvaises choses sont causées par des noobs qui ne font confiance qu'à eux-mêmes.

En tant que développeur Web, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai vu de grands projets dont certains sont des millions, voire des milliards de dollars, des projets Open Source sur Github

Je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'accélérer la croissance et la popularité d'un projet si ce n'est de permettre à d'autres développeurs d'ajouter leur contribution sur

"Deux têtes valent mieux qu'une."

— Proverbe africain



Conclusion

Pour être honnête, je ne suis pas aussi magnifique, pas parfait en programmation MQL5 ou dans ma carrière de développeur web. Je suis encore étudiant dans ce truc de codage et il n'y a pas de fin, car ça ne s'arrête jamais. Je m'efforce toujours de m'améliorer et de devenir meilleur chaque jour. La raison pour laquelle j'ai le courage de partager cela avec vous (pour enseigner tout en étant étudiant) est d'aider les personnes ayant la même passion que moi à devenir un meilleur Programmeur.