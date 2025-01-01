Inclure des Fichiers (#include)

La ligne de commande #include peut être placée n'importe où dans le programme, mais habituellement, toutes les inclusions sont placées au début du code source. Format d'appel :

#include <nom_fichier>

#include "nom_fichier"

Exemples :

#include <WinUser32.mqh>

#include "mylib.mqh"

Le préprocesseur remplace la ligne #include <nom_fichier> avec le contenu du fichier WinUser32.mqh. Les crochets indiquent que le fichier WinUser32.mqh sera pris depuis le répertoire standard (habituellement répertoire_installation_terminal\MQL5\Include). Le répertoire courant n'est pas inclus dans la recherche.

Si le nom du fichier est entre guillements, la recherche est effectuée dans le répertoire courante (qui contient le fichier source principal). Le répertoire standard n'est pas inclus dans la recherche.

Voir aussi

Bibliothèque Standard, Importer des Fonctions