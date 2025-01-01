DocumentationSections
CiCustom

CiCustom est une classe prévue pour utiliser les indicateurs techniques personnalisés.

Description

La classe CiCustom fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur personnalisés.

Déclaration

   class CiCustom: public CIndicator

Titre

   #include <Indicators\Custom.mqh>

Méthodes de Classe

Attributs

 

NumBuffers

Définit le nombre de buffers

NumParams

Retourne le nombre de paramètres

ParamType

Retourne le type du paramètre spécifié

ParamLong

Retourne la valeur du paramètre spécifié de type integer

ParamDouble

Retourne la valeur du paramètre spécifié de type double

ParamString

Retourne la valeur du paramètre spécifié de type string

Entrée/Sortie

 

virtual Type

REtourne l'identifiant du type de l'objet