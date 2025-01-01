Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs personnalisés
CiCustom
CiCustom est une classe prévue pour utiliser les indicateurs techniques personnalisés.
Description
La classe CiCustom fournit la création, la configuration et l'accès aux données de l'indicateur personnalisés.
Déclaration
class CiCustom: public CIndicator
Titre
#include <Indicators\Custom.mqh>
Méthodes de Classe
Attributs
Définit le nombre de buffers
Retourne le nombre de paramètres
Retourne le type du paramètre spécifié
Retourne la valeur du paramètre spécifié de type integer
Retourne la valeur du paramètre spécifié de type double
Retourne la valeur du paramètre spécifié de type string
Entrée/Sortie
virtual Type
REtourne l'identifiant du type de l'objet