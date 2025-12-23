Discussion de l'article "Comment mettre en œuvre les ordres des traders et réaliser des bénéfices dans le service MQL5 Freelance"
Le traducteur intégré est spécifique -- travaillez sur https://www.mql5.com/en/job/215046 :
- Parlez de vous, de vos compétences clés et de votre participation à divers projets.
- Dressez la liste de vos avantages en tant qu' entrepreneur, téléchargez un bon avatar et placez une photo de haute qualité sur la couverture.
- Décrivez sur votre murdes commandes déjà réalisées ou des cas intéressants issus de la pratique.
Je me demande si, pour un travail personnel, il peut vous choisir, mais s'il ne s'agit pas d'un travail personnel, il choisit un développeur à l'aveuglette. Vous ne pouvez pas faire référence à votre propre travail ?
Passer des commandes en contournant le service "Freelance
- Le service "Freelance" ne peut être utilisé que dans le but pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire pour effectuer tous les travaux et calculs prévus dans les commandes publiées. La recherche de clients ou d'exécutants dans le service "Freelance" pour effectuer des travaux à côté est interdite et constitue une violation des règles.
- Il est interdit aux clients et aux candidats d' échanger des informations de contact de quelque nature que ce soit avant la conclusion de l'accord de travail. Toute violation entraîne l'interdiction de participer au service Freelance.
- Ilest interdit d'effectuer des travaux et des paiements pour des commandes passées dans Freelance endehors du cadre de ce service. La violation entraîne l'interdiction d'accès à tous les services du site MQL5.com.
- L'Administration peut, à la suite d'une enquête interne, priver le contrevenant du droit de participer au service "Freelance" sans explication.
Mais dans Freelance, l'expérience signifie uniquement ce qui se trouve à l'intérieur de MQL5 : profil, historique des commandes, évaluations.
La règle interdit les liens externes et la communication en dehors de la plate-forme jusqu'à la confirmation de la tâche.
Il ne s'agit donc pas d'une contradiction, mais simplement de choses différentes qui sont souvent confondues.
La règle interdit les liens externes et la communication en dehors de la plateforme jusqu'à la confirmation de la tâche.
Je ne peux pas accepter. Avant la conclusion de l'accord de travail, vous ne pouvez fournir de liens vers aucune de vos ressources MQL5 dans vos messages : ni votre profil, ni vos publications dans Codebase, ni vos blogs, ni vos signaux. En d'autres termes, rien qui puisse aider le client à comprendre qui a répondu exactement à sa commande. Si le client crée une œuvre non personnalisée, il doit choisir l'exécutant à l'aveugle. Le client ne saura pas qui est exactement le développeur répondant qu'il a choisi jusqu'à ce que le contrat de travail soit signé.
Je dis cela d'après ma propre expérience. Lorsque, dans l'une des réponses à une commande, j'ai fourni un lien vers mon code dans Codebase, mon compte a été bloqué.
Un nouvel article Comment mettre en œuvre les ordres des traders et réaliser des bénéfices dans le service MQL5 Freelance a été publié :
MQL5 Freelance est un service en ligne où les développeurs sont payés pour créer des applications de trading pour les clients traders. Le service fonctionne avec succès depuis 2010, avec plus de 100 000 projets réalisés à ce jour, pour une valeur totale de 7 millions de dollars. Comme on le voit, il s'agit d'une somme d'argent importante.
MQL5 Freelance est un service spécialisé pour les développeurs d'applications de trading. Les traders viennent ici lorsqu'ils ont besoin de robots de trading sur mesure, d'indicateurs et d'autres applications utilitaires développées en MQL4/MQL5, Python, C++ et autres langages de programmation modernes.
Le service MQL5.com Freelance a été lancé en juin 2010 et a, au cours de ses 14 années d'existence, fourni aux développeurs professionnels l'opportunité de générer des profits. En juin 2024, le service comptera plus de 100 000 projets achevés à ce jour, pour une valeur totale de 7 millions de dollars. Au cours des 14 dernières années, 54 000 développeurs ont entrepris la création de programmes de trading, et 25 000 clients ont été satisfaits de leur travail. Un développeur travaillant activement sur la plateforme Freelance peut gagner plusieurs milliers de dollars par mois. Vous pouvez gagner autant.
Vos clients potentiels comprennent des millions de traders utilisant les plateformes MetaTrader, puisqu'ils accèdent au service Freelance directement à partir de leurs terminaux.
Auteur : MetaQuotes