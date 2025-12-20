SeñalesSecciones
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 33%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
226
Transacciones Rentables:
166 (73.45%)
Transacciones Irrentables:
60 (26.55%)
Mejor transacción:
59.03 USD
Peor transacción:
-46.81 USD
Beneficio Bruto:
1 147.86 USD (41 526 pips)
Pérdidas Brutas:
-445.63 USD (27 828 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (146.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.86 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.70%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.67
Transacciones Largas:
82 (36.28%)
Transacciones Cortas:
144 (63.72%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
3.11 USD
Beneficio medio:
6.91 USD
Pérdidas medias:
-7.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-93.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-93.23 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.21%
Pronóstico anual:
51.14%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.05 USD
Máxima:
105.35 USD (3.99%)
Reducción relativa:
De balance:
3.99% (105.35 USD)
De fondos:
0.37% (10.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 130
AUDNZD 30
AUDCAD 25
NZDCAD 20
GBPUSD 14
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 411
AUDNZD 70
AUDCAD 174
NZDCAD 118
GBPUSD 21
XAUUSD -91
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 15K
AUDNZD 338
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 2.9K
GBPUSD 74
XAUUSD -9.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.03 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +146.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -93.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live25" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 122
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 591
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 46
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.92 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 3
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2066
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 654
ICMarketsSC-Live04
1.17 × 157
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
otros 100...
Live Signal for Fundamentals EA
No hay comentarios
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Fundamentals EA
30 USD al mes
33%
0
0
USD
2.8K
USD
29
96%
226
73%
100%
2.57
3.11
USD
4%
1:500
