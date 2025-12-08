- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
7 (58.33%)
Transacciones Irrentables:
5 (41.67%)
Mejor transacción:
28.01 GBP
Peor transacción:
-19.01 GBP
Beneficio Bruto:
150.89 GBP (1 398 pips)
Pérdidas Brutas:
-60.65 GBP (403 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (80.77 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
80.77 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
19.85%
Carga máxima del depósito:
44.22%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.62
Transacciones Largas:
7 (58.33%)
Transacciones Cortas:
5 (41.67%)
Factor de Beneficio:
2.49
Beneficio Esperado:
7.52 GBP
Beneficio medio:
21.56 GBP
Pérdidas medias:
-12.13 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-24.93 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.93 GBP (2)
Crecimiento al mes:
14.18%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.93 GBP
Máxima:
24.93 GBP (3.92%)
Reducción relativa:
De balance:
3.92% (24.93 GBP)
De fondos:
2.46% (16.55 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|995
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28.01 GBP
Peor transacción: -19 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +80.77 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -24.93 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Dukascopy-live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.43 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.43 × 44
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 6
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.68 × 730
|
Dukascopy-live-1
|1.18 × 891
|
Weltrade-Live
|1.50 × 58
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.83 × 99
|
XMGlobal-Real 41
|7.44 × 48
|
GQCapital-Live
|7.71 × 48
