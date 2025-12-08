- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
7 (58.33%)
Negociações com perda:
5 (41.67%)
Melhor negociação:
28.01 GBP
Pior negociação:
-19.01 GBP
Lucro bruto:
150.89 GBP (1 398 pips)
Perda bruta:
-60.65 GBP (403 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (80.77 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
80.77 GBP (4)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
19.85%
Depósito máximo carregado:
44.22%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.62
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
7.52 GBP
Lucro médio:
21.56 GBP
Perda média:
-12.13 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.93 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-24.93 GBP (2)
Crescimento mensal:
14.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.93 GBP
Máximo:
24.93 GBP (3.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.92% (24.93 GBP)
Pelo Capital Líquido:
2.46% (16.55 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|995
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.01 GBP
Pior negociação: -19 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +80.77 GBP
Máxima perda consecutiva: -24.93 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live17
|0.43 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|0.43 × 44
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 6
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.68 × 730
|
Dukascopy-live-1
|1.18 × 891
|
Weltrade-Live
|1.50 × 58
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.83 × 99
|
XMGlobal-Real 41
|7.44 × 48
|
GQCapital-Live
|7.71 × 48
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
727
GBP
GBP
3
0%
12
58%
20%
2.48
7.52
GBP
GBP
4%
1:100