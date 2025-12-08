SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AOM FX
Pavel Kornilov

AOM FX

Pavel Kornilov
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 14%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
7 (58.33%)
Negociações com perda:
5 (41.67%)
Melhor negociação:
28.01 GBP
Pior negociação:
-19.01 GBP
Lucro bruto:
150.89 GBP (1 398 pips)
Perda bruta:
-60.65 GBP (403 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (80.77 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
80.77 GBP (4)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
19.85%
Depósito máximo carregado:
44.22%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.62
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
7.52 GBP
Lucro médio:
21.56 GBP
Perda média:
-12.13 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.93 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-24.93 GBP (2)
Crescimento mensal:
14.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.93 GBP
Máximo:
24.93 GBP (3.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.92% (24.93 GBP)
Pelo Capital Líquido:
2.46% (16.55 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 995
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.01 GBP
Pior negociação: -19 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +80.77 GBP
Máxima perda consecutiva: -24.93 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 4
Pepperstone-Edge12
0.33 × 18
ICMarkets-Live17
0.43 × 7
EightcapLtd-Real-4
0.43 × 44
RoboForex-Prime
0.67 × 6
Dukascopy-LIVE-1
0.68 × 730
Dukascopy-live-1
1.18 × 891
Weltrade-Live
1.50 × 58
AdmiralsGroup-Live3
3.36 × 33
AdmiralMarkets-Live3
3.83 × 99
XMGlobal-Real 41
7.44 × 48
GQCapital-Live
7.71 × 48
Sem comentários
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 10:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 10:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 09:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 20:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 20:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 20:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
